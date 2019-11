Venezia affonda | e il Mose non c’è | 7 miliardi buttati per vedere San Marco allagata

Venezia : non funziona il radar - peschereccio va contro una briccola e affonda : Venezia, 18 ott. (Adnkronos) - Un peschereccio ha colpito una briccola ed è affondato. L'incidente nautico è avvenuto nelle prime ore della mattinata a Venezia, in zona Ca' Roman, fortunatamente senza gravi conseguenze per l'equipaggio. Era già dalla sera prima, però, che la Guardia Costiera era in