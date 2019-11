Venezia | acqua alta da record | danni per centinaia di milioni

Acqua alta - Venezia vicina al baratro. Conte : «Stato di emergenza». Danni per centinaia di milioni : Venezia l'ha scampata per un soffio. Ma l'Acqua alta peggiore degli ultimi 50 anni ha spinto la città sull'orlo del baratro. La Serenissima, risvegliatasi dopo la notte del metro e...

Acqua alta Venezia - Conte annuncia : “Impossibile quantificare danni - dichiariamo stato d’emergenza” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia che il Consiglio dei ministri di domani dichiarerà lo stato d'emergenza per Venezia, dopo le inondazioni dovute all'Acqua alta di queste ore. I danni, al momento, non sono quantificabili, ma Conte assicura che "ristoreremo anche quelli che hanno colpito i privati".Continua a leggere

Acqua alta a Venezia - Conte : “Verso lo stato di emergenza - per il Mose siamo in dirittura finale” : “Non siamo in grado di quantificare i danni. Domani c’è un Consiglio dei ministri tecnico, molto limitato, che sicuramente prenderà in carico la richiesta di stato di emergenza del presidente Zaia. Allo stato non ci sono ragioni per negare lo stato di emergenza e stanziare i primi fondi”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, al termine della riunione tecnica post-Acqua alta a Venezia. “Per il Mose siamo nella dirittura ...

Acqua alta a Venezia - marea record : 1 - 87 metri. Danni nel centro storico e nella Basilica di San Marco. Conte : “Giovedì stato di emergenza” : Venezia è completamente sommersa, con il suo centro storico colpito nei simboli, dalla Basilica di San Marco al Teatro La Fenice, fino alle gondole andate distrutte. L’alta marea ha raggiunto nella notte il record di 1 metro e 87 centimetri – il secondo livello più alto dal 1966 – con raffiche di vento a cento chilometri orari. Questa mattina la città lagunare si è svegliata ancora con il suono ...

Maltempo Venezia - tornano a suonare le sirene dell’acqua alta : nuovo picco alle 23 : 35 - domani scuole chiuse : Mentre si attende la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, al termine della riunione operativa, stasera a Venezia sono risuonate nuovamente le sirene che preannunciano l’acqua alta. L’avviso, con due toni, riguarda la previsione di un picco di 125 centimetri alle ore 23.35. Le scuole della parte lagunare di Venezia resteranno chiuse anche domani. Lo ha fatto sapere il Comune di Venezia mentre le sirene suonano per avvisare i ...

Acqua alta a Venezia - l’hotel Gritti pronto a ripartire : “Noi simbolo della città - mai vista una cosa del genere” [FOTO] : “Questo palazzo è uno dei simboli di Venezia, se ripartiamo noi riparte la città. E noi siamo pronti a ripartire“, afferma il direttore generale dell’hotel Gritti Paolo Lorenzoni. I dipendenti dello storico hotel che si affaccia sul Canal Grande, da stanotte non si sono fermati un minuto per ripulire i saloni invasi dall’Acqua. Le foto del fiume d’Acqua che sfonda la porta dell’hotel ed entra nella hall di ...

Venezia - Conte : «Domani cdm per lo stato di emergenza». Due morti - città devastata dall'acqua alta. Danni a San Marco : Acqua alta record a Venezia, sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...

Acqua alta a Venezia - marea record : 1 - 87 metri. Danni nel centro storico e nella Basilica di San Marco. Conte in città per riunione tecnica : Venezia è completamente sommersa, con il suo centro storico colpito nei simboli, dalla Basilica di San Marco al Teatro La Fenice, fino alle gondole andate distrutte. L’alta marea ha raggiunto nella notte il record di 1 metro e 87 centimetri – il secondo livello più alto dal 1966 – con raffiche di vento a cento chilometri orari. Questa mattina la città lagunare si è svegliata ancora con il suono ...

Acqua alta a Venezia - marea record : 1 - 87 metri. Danni nel centro storico e nella Basilica di San Marco. Un morto nella notte – DIRETTA : Venezia è completamente sommersa, con il suo centro storico colpito nei simboli, dalla Basilica di San Marco al Teatro La Fenice, fino alle gondole andate distrutte. L’alta marea ha raggiunto nella notte il record di 1 metro e 87 centimetri – il secondo livello più alto dal 1966 – con raffiche di vento a cento chilometri orari. Questa mattina la città lagunare si è svegliata ancora con il suono ...

Acqua alta a Venezia : il disastro è dovuto anche al riscaldamento globale [FOTO e VIDEO] : Dalla notte tra il 12 e il 13 novembre, Venezia sta vivendo “un picco straordinario di marea da 187 centimetri“, mentre si iniziano già a contare i danni. La Basilica di San Marco è stata inondata due volte tra il 12 e il 13 novembre, mentre sull’isola di Pellestrina sono morte due persone, tra cui un uomo folgorato in casa per una scarica elettrica causata dall’allagamento della sua abitazione. Davanti ad un ...

Acqua alta record a Venezia - due morti. Conte : «Drammatico». San Marco devastata : Acqua alta record a Venezia, sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...

Acqua alta a Venezia : Biennale chiusa per maltempo - ma riapre domani : Riaprirà domani la Biennale d’Arte di Venezia che oggi è rimasta chiusa, spiegano all’Adnkronos dalla direzione, per “piccoli guasti”. L’impatto sulla Biennale è stato in realtà contenuto visto che “le sedi, sia i Giardini sia l’Arsenale, sono abbastanza ‘alti’“, ed a concorrere alla scelta di tenere chiuse le strutture oggi anche la considerazione che “nella giornata gli ...

Acqua alta a Venezia - Fico : “Mettere in sicurezza territorio sia la priorità” : “E’ un momento difficile per Venezia e i Veneziani, quello che sta accadendo in laguna è drammatico e per questo voglio esprimere la vicinanza mia e della Camera ai cittadini. E ringraziare chi si sta adoperando per fronteggiarlo. Mettere in sicurezza il nostro territorio, che vanta tesori inestimabili unici al mondo, deve essere una priorità. Quello che sta succedendo ci ricorda anche che esiste una grande emergenza planetaria, ...

Acqua alta a Venezia - Zaia : “Mai visto una devastazione come questa - il Mose avrebbe bloccato le maree di questa notte” : “E’ la seconda alta marea più alta della storia. Mai visto una devastazione come questa. L’Acqua ha fatto tanti danni. Pellestrina, che è un’isola di Venezia, è totalmente sott’Acqua. La quasi totalità di Venezia ha visto l’Acqua. Acqua che ha fatto danni al patrimonio civile pubblico e ai monumenti: uno su tutti la Basilica di San Marco piuttosto che Ca’ Pesaro che ha avuto un principio ...