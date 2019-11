Venezia | acqua alta arrivata a 187 cm | ci sono anche due morti

Le immagini della devastazione dell'acqua alta a Venezia : Il centro storico del capoluogo veneto e Pellestrina sono le zone più colpite dall'ondata di maltempo che in queste ore si è abbattuta sul Veneto. Secondo una prima stima dell'Unità di Crisi della Protezione Civile sono stati, infatti, numerosissimi i danni nel centro storico della città di Venezia ed una sessantina le imbarcazioni danneggiate molto pesantemente, tra le quali alcuni vaporetti. Al momento, la situazione più critica, oltre a ...

Allarme acqua alta a Venezia - l’80 per cento della città è sommersa : “Devastazione totale” : Continua l'emergenza maltempo a Venezia, dove l'acqua alta ha sommerso l'80 per cento della città. Dopo il livello record di un metro e 87 toccato ieri sera, oggi alle 10:20 è arrivata una nuova marea eccezionale, mentre si contano i danni: due persone sono morte, la cripta della Basilica di San Marco è invasa dall'acqua e le linee telefoniche sono fuori uso. Zaia: "Devastazione apocalittica"Continua a leggere

Acqua alta a Venezia : alle 10 : 30 picco di marea a 138 cm - inferiore alle previsioni : L’Acqua alta a Venezia ha raggiunto alle 10:30 il picco di 138 cm a Punta Salute: lo comunica il Centro previsioni e segnalazioni maree del Comune di Venezia. A Burano raggiunti i 139 centimetri, 136 a Chioggia. Secondo il Centro la marea rimarrà molto alta anche nei prossimi giorni. L’Acqua alta che ha colpito Venezia non ha risparmiato il Teatro La Fenice: non è stata danneggiata la struttura del teatro ma sono state invase le aree ...

Acqua alta a Venezia - cos'è il Mose e perché non funziona : Una complessa opera ingegneristica studiata per separare la laguna di Venezia dal Mare Adriatico e scongiurare gli allagamenti durante l’alta marea. Nonostante i lavori per la realizzazione siano cominciati nel 2003, sotto la presidenza del Consiglio Berlusconi, il Mose (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) non è stato ancora ultimato. Nel Bilancio 2018 del Consorzio Venezia Nuova, il concessionario per la costruzione, la consegna definitiva è ...

Maltempo a Venezia - la cripta della Basilica di San Marco allagata : l’acqua raggiunge il metro d’altezza : L’acqua alta ha invaso anche la cripta della Basilica di San Marco, a Venezia. Nel momento di picco della marea, che ha toccato i 187 centimetri, all’interno della Cattedrale l’acqua aveva superato il metro d’altezza. “La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole – ha detto il sindaco, Luigi Brugnaro – Siamo qui con il patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma ...

Acqua alta a Venezia : il murale di Banksy finisce sott’acqua : Il murale di Banksy del bambino profugo nel vento, realizzato lo scorso maggio a Venezia, nei pressi di Campo Santa Margherita, è finito sott'Acqua dopo le intense piogge di questi giorni e col fenomeno dell'Acqua alta. Si tratta della seconda opera d'arte danneggiata, dopo la Basilica di San Marco.Continua a leggere

A Venezia acqua alta record - oggi nuovo picco. Una vittima. DIRETTA : Ieri marea a 187cm nella Laguna, con danni ingenti in città e dentro San Marco. Il nuovo picco della mattinata è stato inferiore ai 160cm. Il sindaco Brugnaro ha chiesto lo stato di calamità. Sulle Dolomiti, caos e disagi per neve. Scuole chiuse in 11 comuni vesuviani

Maltempo a Venezia - l'acqua alta invade l'hotel Gritti Palace. VIDEO : Le porte chiuse non sono bastate a impedire l'ingresso di litri e litri di acqua provenienti dal canale (le foto). A Venezia, che da ieri si trova invasa dall'acqua alta (IL LIVEBLOG) ogni casa, albergo, negozio o ristorante si trova in pericolo. Non è stato risparmiato neppure lo storico Hotel Gritti Palace, che si affaccia sul Canal Grande, proprio di fronte alla Fondazione Peggy Guggenheim in uno degli angoli più suggestivi della città. Le ...

Maltempo a Venezia - l’alta marea invade l’hotel esclusivo : il fiume d’acqua irrompe nella hall : L’alta marea e il Maltempo non hanno risparmiato uno degli alberghi più esclusivi di Venezia, il Gritti Hotel. Le immagini dell’acqua che irrompe attraverso la porta nella hall mostrano la gravità della situazione in Laguna. Danneggiati anche vaporetti, uffici, gondole, pontili e abitazioni. L'articolo Maltempo a Venezia, l’alta marea invade l’hotel esclusivo: il fiume d’acqua irrompe nella hall proviene da Il ...

Venezia sommersa dall’acqua : tra climate change ed errori umani : Acqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaLa basilica di San Marco ...

Venezia - risveglio con l'acqua alla gola. Peggio del previsto : marea già a 150 cm. Due morti a Pellestrina : Disastro acqua alta a Venezia: le previsioni del Centro maree del Comune danno la situazione in grave Peggioramento. Sono due le persone morte ieri sera a Pellestrina. Il centro...

Venezia - il sindaco Brugnaro : "Acqua di mare - conseguenze drammatiche. Ho visto cose incredibili" : "La città è in ginocchio". Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in collegamento con Serena Bortone, ad Agorà, su Raitre, parla della drammatica situazione che sta vivendo: "La marea ha superato le barriere, abbiamo Pellestrina completamente sotto l'acqua. Abbiamo danni molto ingenti". Anche perché,

“Devastazione apocalittica - danni inimmaginabili” a Venezia : allagata la Basilica di San Marco - sott’acqua l’isola di Pellestrina : L’Unità di Crisi della Protezione Civile, attivata ieri sera dal Presidente del Veneto Luca Zaia, nella sala operativa regionale, dove sono operativi l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin e il direttore della Protezione Regionale, l’ing. Luca Soppelsa, comunicano un primo aggiornamento sui danni provocati dal maltempo registrati nella nottata, in particolare a Venezia. Numerosissimi i danni nel centro storico della città di ...

Venezia - risveglio con l'acqua alla gola. Peggio del previsto : marea già a 150 cm. Due morti a Pellestrina : Disastro acqua alta a Venezia: le previsioni del Centro maree del Comune danno la situazione in grave Peggioramento. Sono due le persone morte ieri sera a Pellestrina. Il centro...