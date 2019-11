Valentino Rossi MotoGP | GP Valencia 2019 | “Una stagione difficile | puntiamo al podio per

MotoGP - Valentino Rossi e un nuovo stile di guida : passi avanti per il Dottore che si rimette in gioco a quasi 41 anni : Si concluderà tra quattro giorni un 2019 sicuramente negativo per Valentino Rossi, che si appresta ad affrontare l’ultimo weekend stagionale valevole per il Gran Premio della Comunità Valenciana 2019. Il bilancio complessivo del campionato è deficitario ma il “Dottore” non sembra voler arrendersi al trascorrere del tempo e ad una carta d’identità che il pRossimo 16 febbraio segnerà 41 anni, infatti nelle ultime settimane ...

MotoGp – Valentino Rossi punta al podio a Valencia - e sui test ammette : “saranno settimane importanti” : Valentino Rossi a Valencia per un finale in bellezza: le sensazioni del Dottore alla vigilia dell’ultimo round della stagione 2019 di MotoGp Si corre domenica a Valencia l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Con solo il titolo a squadre ed il terzo posto da decidere, i piloti sono pronti a dare battaglia per chiudere al meglio l’anno. Tra coloro che vorranno sicuramente far bene ci sono i piloti Yamaha, che hanno ...

MotoGp - Valentino Rossi traccia il proprio futuro : il Dottore parla del suo ritiro ed esalta Quartararo : Il pilota della Yamaha ha parlato del proprio futuro, sottolineando come tutta dipenda dalla pRossima stagione e dai risultati che otterrà Una stagione sta per terminare, ma un’altra è subito pronta a cominciare con i primi test ufficiali che si terranno sul circuito di Valencia, lo stesso su cui si correrà l’ultimo Gran Premio del Mondiale 2019. AFP/LaPresse Valentino Rossi è già concentrato sul 2020, un anno importante che ...

MotoGp – Hopkins senza peli sulla lingua sulle difficoltà di Valentino Rossi : “è così frustrante” : John Hopkins commenta la situazione difficile che sta affrontando Valentino Rossi in MotoGp: le parole dell’ex pilota Termina domenica la stagione 2019 di MotoGp: Marquez ha già in tasca da diverse gare il suo ottavo titolo Mondiale, mentre Dovizioso è certo del suo secondo posto in classifica piloti. I giochi sono aperti ancora per quanto riguarda il titolo Team, con una appassionante sfida tra Ducati e Honda e per il terzo posto ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : i precedenti di Valentino Rossi. Il successo manca da ben 15 anni : Valentino Rossi si appresta a concludere un Mondiale MotoGP 2019 senza troppi sorrisi, e lo farà sul circuito di Valencia dove, a sua volta, di gioie non ne ha mai vissute troppe. Da sempre il tracciato intitolato a Ricardo Tormo è uno di quelli meno apprezzati dal 9 volte iridato, non proponendo un lay-out vario o spettacolare. Nel complesso il portacolori della Yamaha ha vinto in due sole occasioni questo Gran Premio nel 2003 e 2004, per cui ...

MotoGp - Max Biaggi e quel curioso consiglio a Valentino Rossi : “bisogna fare altro quando…” : Il Corsaro ha parlato del futuro di Valentino Rossi, sottolineando come la Superbike potrebbe essere un’opportunità per il Dottore Un altro anno di contratto ancora, poi Valentino Rossi dovrà decidere il proprio futuro, sedendosi a tavolino con la Yamaha per capire quali sono le intenzioni del team di Iwata. AFP/LaPresse Nel caso in cui l’esperienza del Dottore con la squadra giapponese dovesse interrompersi, Max Biaggi ha già ...

MotoGp – “Lo vedo male” : il parere dell’ex pilota su Valentino Rossi è severissimo : Loris Reggiani non ha dubbi su Valentino Rossi: le parole dell’ex pilota sono durissime La stagione 2019 di MotoGp sta volgendo a termine: domenica si correrà infatti il Gp di Valencia, ultimo appuntamento dell’anno. Una stagione impeccabile per Marc Marquez, che si è confermato campione del mondo, conquistando il suo ottavo titolo iridato, meno brillante invece per Valentino Rossi. Il Dottore non è riuscito ad essere ...

MotoGp – Il futuro di Valentino Rossi e l’avvertimento al team e la verità sulla Honda - Marquez ammette : “ho chiesto…” : Marc Marquez a 360 gradi: dalle richieste alla Honda al futuro di Valentino Rossi Si corre domenica l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp: a Valencia si chiudono definitivamente i giochi, col titolo team ancora in palio ed il terzo posto nella classifica piloti ancora da decidere. Marquez arriva a Valencia carico e motivato, dopo i festeggiamenti di Cervera per il suo ottavo titolo del mondo e del secondo del fratello Alex, e ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : Valentino Rossi è l’ago della bilancia del mercato. Se continuerà oltre il 2020 - sarà in Yamaha : La stagione 2019 del Motomondiale sta per immettersi nel weekend del GP di Valencia, l’ultimo emozionante capitolo del suo lungo cammino e l’inverno arriverà come di consueto a regalare un po’ di riposo a team e piloti prima di cominciare a tuffarsi verso il pRossimo campionato. Nella lunga pausa dei pRossimi mesi non sono previsti gRossi sconvolgimenti di mercato per quanto riguarda i top team, con unica eccezione che riguarda ...

MotoGp – La stagione da sogno - il rinnovo con Honda ed il rispetto per Valentino Rossi - Marquez ammette : “sono il primo ad ammirarlo” : Marc Marquez soddisatto della sua stagione 2019: le parole del campione del mondo di MotoGp dalla festa di Cervera Grande festa a Cervera questa sera: la città ha celebrato Marc e Alex Marquez, campioni di MotoGp e Moto2. Non è mancato spazio alla stampa, che ha voluto parlare con i due fratelli iridati. Intervistato da AS, Marquez ha rilasciato una lunga intervista, nella quale ha parlato della sua strepitosa stagione: “tutto può ...

MotoGP : Valentino Rossi si prepara all’ultimo atto della sua peggiore stagione in Yamaha con uno sguardo verso il 2020 : Tra poco più di una settimana andrà in scena a Valencia l’ultima gara del Motomondiale 2019 ed uno dei piloti maggiormente attesi al “Ricardo Tormo” sarà senz’ombra di dubbio Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo ha disputato finora la sua peggiore stagione della carriera in Yamaha in termini di prestazioni e risultati, perciò si preannunciano fondamentali i primi weekend di gara del 2020 nella decisione di ...

MotoGP - Valentino Rossi un simbolo - molto più di un pilota. Yamaha pronta ad assecondare ogni volontà del pilota : Valentino Rossi più forte di una vittoria che manca da due anni e più e di un podio dal 13 aprile 2019, ad Austin? Sembrerebbe proprio di sì. Dai rumours che arrivano dal paddock pare proprio che il “Dottore” di appendere il casco al chiodo non ne abbia alcuna intenzione e l’ottima prova in Malesia (quarto posto) lo ha un po’ confortato. Di fatto, la Yamaha, sotto certi aspetti, potrebbe essere rappresentata come una ...

MotoGP - le cause della riscossa Yahama. Valentino Rossi gongola - il timore di Marquez per il 2020 : Archiviato il trittico asiatico con il successo di Maverick Viñales a Sepang, il Motomondiale si trasferisce nuovamente in Europa per il Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, ultima tappa della stagione prima di cominciare a pensare al 2020 con i test invernali. L’ultimo terzo del campionato ha messo in evidenza una Yamaha in grande spolvero capace di essere molto competitiva mediamente su tutte le piste sia con il team ufficiale che ...