Va a letto con il mal di testa | studentessa trovata morta nel letto dalla mamma

Brigitte Nielsen : "Andai a letto con Sean Penn per fare un dispetto a Madonna" : Clamorose dichiarazioni da parte dell'attrice Brigitte Nielsen nel corso del programma The Talk sulla Cbs: la valletta di Pippo Baudo a Sanremo 1992 ha affermato di essere andata a letto con Sean Penn mentre era sposato con Madonna per fare un dispetto alla regina del pop. con la quale non andava d'accordo.Ecco il suo racconto: "Nel 1987 ero in un club con Madonna e lei non faceva altro che offendermi. Era molto scortese con me e alla fine le ...

Sondaggi : la Lega continua a crescere - scendono i 5 Stelle. Ma 45% degli elettori è fiducioso su Ilva : La Lega nell’ultimo mese non ha smesso di crescere e questa questa settimana ha raggiunto il 32,6% (rispetto al 32% di una settimana fa), portando il centrodestra (contando il 9,6% di Fratelli d’Italia, il 7,3% di Forza Italia e poco meno dell’1% di Toti) ad oltre il 50% dei consensi. A misurarli è un nuovo Sondaggio elaborato dall’Istituto Ixè per Rai 3 – Cartabianca, secondo cui anche il Pd sale e negli ultimi sette ...

Sondaggi elettorali Ixè : crolla il M5S - la Lega continua a crescere : Sondaggi elettorali Ixè: crolla il M5S, la Lega continua a crescere Ieri il premier Conte ha incontrato i parlamentari pugliesi del M5S sulla questione dell’ex Ilva. I rappresentanti pentastellati hanno riferito al capo del governo di essere contrari alla possibile reintroduzione dello scudo penale. Conte ha quindi chiesto a tutti i ministri di presentare dei progetti per far ripartire Taranto. La domanda che si pongono tutti è però la ...

Iva Zanicchi - confessione scandalosa : "A letto sono un'olimpionica - quante volte lo faccio" : Iva Zanicchi parla dell'intimità della sua vita sessuale in radio. “Mio marito? Ha dieci anni meno di me, è un uomo sessualmente molto potente”. A parlare è Iva Zanicchi, la mitica cantante 79enne Aquila di Ligonchio, che oggi è stata ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Lei

L.elettorale : domani vertice maggioranza - primo incontro per accorciare distanze/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Tra le ipotesi in discussione nel Pd c’è il proporzionale con tetto alto o la legge dei sindaci con doppio turno. Marcucci assicura che una posizione verrà definita non appena la maggioranza troverà un accordo: “Credo che quando troveremo un accordo sul modello, Zingaretti convocherà la direzione per l’approvazione. Andremo sulla legge che troverà maggiori condivisioni in Parlamento”. Un modello ...

Brigitte Nielsen contro Madonna : "Sono andata a letto con Sean Penn quando era sposato con lei" : Brigitte Nielsen ospite della trasmissione televisiva The Talk, in onda sulla Cbs, ha ricordato la sua rivalità con Madonna. Le due non si sono mai state simpatiche e l'ex moglie di Stallone lo ha confermato. “Nel 1987, ero in un club in centro con Madonna e lei continuava a offendermi. Era molto s

Per venire incontro ai suoi pazienti anziani - medico scrive le ricette in dialetto : Un medico ha deciso di venire incontro ai suoi tanti pazienti anziani che mostravano di avere qualche difficoltà con l’italiano così ha iniziato a scrivere le sue ricette in dialetto in modo che fossero comprensibili per i suoi amati pazienti. E’ successo a Santa Lucia di Piave, una piccola cittadina in provincia di Treviso. Il medico, per la sua lodevole iniziativa, ha rischiato di essere oggetto di un’azione disciplinare da ...

Sondaggi elettorali Swg - in recupero il PD - mentre continua il crollo del Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali Swg, in recupero il PD, mentre continua il crollo del Movimento 5 Stelle I Sondaggi elettorali di Swg per il Tg La7 di Mentana presentano un quadro interessante soprattutto per quanto riguarda la coalizione al governo. Infatti in questa occasione i destini dei due principali partner, il PD e il Movimento 5 Stelle, divergono, con il primo in netta crescita, e il secondo che continua il suo crollo. A dire il vero per il ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - inizia in tour di Salvini e salgono ancora i consensi per la Lega - tiene il Pd - incognita M5S : Matteo Salvini ha iniziato il suo tour in Emilia Romagna. L’obbiettivo è vincere il 26 gennaio nella regione da sempre più “rossa” d’Italia e di dare la spallata definitiva al governo Conte bis. Matteo Salvini è stato a Carpi e Ferrara . A Carpi ha tenuto un comizio. Molta era la gente presente ma Salvini è stato anche contestato. Da un gruppo presente nelle vicinanze del palco sono partiti fischi e insulti all’indirizzo del leader ...

Sondaggi elettorali - per la prima volta dopo mesi la Lega scende sotto il 30% : crescono Fdi e Fi : Il Sondaggio elettorale realizzato dall'istituto Izi evidenzia una lieve flessione della Lega, che per la prima volta dopo tantissimi mesi si ferma al di sotto della soglia del 30%. Nonostante questo calo, però, il Carroccio resta il primo partito e il centrodestra si rafforza grazie all'avanzata di Fratelli d'Italia e Forza Italia.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 11 novembre 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 11 novembre 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare ...

Sondaggi elettorali Tecnè : crolla la fiducia nel governo Conte : Sondaggi elettorali Tecnè: crolla la fiducia nel governo Conte La fiducia nel governo Conte bis è in caduta libera secondo gli ultimi Sondaggi elettorali elaborati da Tecnè per l’Agenzia Dire. Il gradimento nei confronti dell’esecutivo scivola dal 30% di due settimane fa al 25,8% di oggi. A pesare sul dato negativo due fattori: la sconfitta umbra che ha visto prevalere il centrodestra e la manovra finanziaria su cui gli alleati ...

Andrea Roncato - confessione hot : «Ho avuto una storia con Moana Pozzi - fu lei a chiedermi come fossi a letto…» : “Ho avuto una storia con Moana Pozzi quando ancora non faceva la pornodiva”, l’attore Andrea Roncato racconta un aneddoto inedito, quello della sua love story nata sul set con una giovane Moana Pozzi, allora ancora non entrata nel mondo dell’hard.-- -- Fu lei a prendere l’iniziativa: “Ci siamo conosciuti sul set di “Pompieri” – ha raccontato ai microfoni de “I sonnambuli”, sulle frequenze di RadioDue – Non l’ho corteggiata, fu lei a chiedermi ...

Anticipazioni Tempesta d’amore : Eva sorpresa a letto con Christoph : Tempesta d’amore, Anticipazioni puntate dal 10 al 16 novembre Le Anticipazioni di Tempesta d’amore svelano che nelle prossime puntate della soap, Christoph riuscirà a confrontarsi con Eva. L’imprenditore confesserà alla moglie di Robert di voler lasciare a lei le sue quote del Furstenhof. La decisione lascerà senza parole Eva a Tempesta d’amore, mentre Robert non saprà se accettare o meno l’offerta del rivale. Da ...