Uomini e Donne | Dal Corso sfogo alluvione Venezia | la madre | la casa e il Mose

Ida Platano di Uomini e Donne : la foto è bollente e - inevitabile - guardano tutti ‘lì’ : Sembrava finalmente essere arrivato il lieto fine per Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che si sono da poco ritrovati al trono over dopo mesi di lontananza, ma a quanto pare i problemi non sono terminati. La coppia è tornata a confrontarsi negli studi di Uomini e Donne ed è stata letteralmente travolta dalle insinuazioni di Armando Incarnato su un possibile tradimento. Secondo il cavaliere che fino a qualche settimana fa frequentava Ida, fra i ...

Pamela Barretta di Uomini e Donne - critiche per le nuove foto con Enzo Capo : si sono mostrati così : L’inizio non è stato certo dei migliori al trono over di Uomini e Donne ma poi, dopo tante discussioni e tante lacrime, Enzo Capo e Pamela Barretta sono usciti dal programma insieme e, a giudicare dai rispettivi profili social, le cose stanno andando per il verso giusto. Alla grande, anzi. Pamela ed Enzo si sono lasciati tutto alle spalle e insieme, fuori dalla trasmissione di Canale 5, hanno ritrovato la serenità. E nonostante in molti siano ...

Uomini e Donne : Gemma gelosa di Juan Luis (che balla con Tina) [Video] : Tina Cipollari, durante la puntata del trono over di 'Uomini e Donne', andata in onda, oggi, mercoledì 13 novembre 2019, ha offerto a Juan Luis, nuovo spasimante di Gemma Galgani, di ballare una bachata. La dama torinese, pervasa dalla gelosia, non l'ha presa bene e si è opposta in maniera decisa sedendosi sulle gambe del venezuelano.prosegui la letturaUomini e Donne: Gemma gelosa di Juan Luis (che balla con Tina) [Video] pubblicato su ...

Uomini e Donne - Juan Luis accetta la proposta di Tina : Gemma furiosa : Tina Cipollari vuole ballare con Juan Luis di Uomini e Donne, che accetta: Gemma furiosa In quest’ultima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne c’è stato l’ennesimo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Difatti quest’ultima, per provocare la popolare dama di origini torinesi, ha proposto a Juan Luis di ballare. Una proposta che ha fatto indispettire quest’ultima, la quale ha immediatamente ...

Caos a Uomini e Donne : Gemma Galgani in lacrime per Juan Luis scappa dallo studio : Gemma Galgani ha praticamente perso la testa per Juan Luis, il cavaliere napoletano arrivato da pochissimo al trono over di Uomini e Donne per corteggiarla. Intervistata dal magazine del programma, la dama ha svelato che è stato un vero e proprio colpo di fulmine: “A primo impatto mi ha colpita il suo sorriso. E poi è stato un crescendo, proprio come in un concerto. Ebbene sì, è scattato il ‘coup de foudre’! Lo sentivo molto vicino e mentre ...

Uomini e Donne - tutti gli amori di Gemma Galgani : Dal matrimonio giovanissima ad oggi: chi sono gli Uomini che hanno lasciato il segno nel cuore della dama torinese?

Anticipazioni Uomini e donne : le discussioni tra Moreno e Jamie diventano volgari : Il Trono Over di Uomini e donne continua a conquistare l'interesse degli italiani, anche grazie ai siparietti spesso sopra le righe dei suoi protagonisti. In una fase in cui il Trono Classico è spesso al centro di critiche, a causa dei sospetti relativi a tronisti e corteggiatori, la versione dedicata a dame e cavalieri mantiene quotidianamente ottimi ascolti, anche grazie alle discussioni ai limiti del trash. Non ne è rimasta esclusa la ...

Uomini e donne - dubbi su Giulia D'Urso per i trascorsi con i corteggiatori Luceri e Latino : Non è un periodo facile quello che sta attraversando il Trono Classico di Uomini e donne, costantemente messo in discussione dai telespettatori del programma. Il rischio che tronisti e corteggiatori siano solo alla ricerca di visibilità e follower facili è diventato ormai una costante e, negli ultimi giorni, tale timore ha coinvolto Giulio Raselli e Giulia D'Urso. Quest'ultima ha conquistato subito l'interesse del tronista, raccontandogli anche ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 13 Novembre 2019 : Gemma Contro Tutti! : Oggi a Uomini e Donne vengono superati i limiti della decenza. Gemma Galgani si scaglia Contro il suo ex corteggiatore Jean Pierre. Simone accusato da ben tre dame. Tina Cipollari vuole ballare con Juan Luis. Ecco cosa accade Oggi in Puntata al Trono Over di Uomini e Donne. Terza e ultima parte dedicata al Trono Over di Uomini e Donne. Si inizia subito alla grande con Maria De Filippi che chiama a centro studio Jean Pierre. Il cavaliere sta ...

Gemma Galgani e Juan Luis/ Uomini e Donne : un ballo con Tina Cipollari rovina... : Gemma Galgani sempre più presa da Juan Luis, ma la richiesta di un ballo da parte di Tina Cipollari fa infuriare la dama del trono over di Uomini e Donne.

“Questo no!”. Uomini e Donne - volano stracci da Ida e Armando. Riccardo senza parole. E anche Gianni Sperti è costretto a parlare : Non c’è giorno che passi senza che Ida Platano e Riccardo Guarnieri combinino qualcosa. I due sono stati, naturalmente, i protagonisti indiscussi dell’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, e hanno parlato nuovamente di problemi intimi; o meglio, Ida non pensa che Riccardo non la desideri ma la mancanza di carezze e attenzioni, e il sospetto che comunque lui non sia più lo stesso rispetto a prima, la stanno convincendo del fatto che la ...

Uomini e Donne : Mattia Marciano è il nuovo fidanzato di Carolina Stramare : Uomini e Donne: l’ex tronista Mattia Marciano e Miss Italia Carolina Stramare stanno insieme Altro che Eros Ramazzotti! Il nuovo amore di Miss Italia 2019 Carolina Stramare è l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano. La verità è stata svelata dal settimanale Chi, che ha beccato la nuova coppia in giro tra […] L'articolo Uomini e Donne: Mattia Marciano è il nuovo fidanzato di Carolina Stramare proviene da ...