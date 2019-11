Ultime Notizie Roma del 13-11-2019 ore 11 | 10

Ultime Notizie Roma del 13-11-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale è ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio alle 22:50 di ieri sera la marea arrivata a 187 cm a Venezia Picco record che non veniva raggiunto dal 1966 molte barche state scaraventate sulle banchine della città dalle onde Dammi nella Basilica di San Marco due le vittime accertate un anziano rimasto fulminato un secondo uomo per cause naturali Questo è un disastro detto il sindaco Luigi ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Kabul : autobomba uccide 7 persone - 13 novembre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Un'autobomba esplosa quest'oggi nella capitale dell'Afghanistan, Kabul, ha provocato 7 morti, 13 novembre 2019,

Pensioni Ultime Notizie : Landini chiede riforma strutturale Fornero : Pensioni ultime notizie: Landini chiede riforma strutturale Fornero Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le affermazioni della Cgil e del segretario generale Maurizio Landini sulla necessità di pensare al futuro delle donne lavoratrici sotto l’aspetto previdenziale, ma anche sull’urgenza di pensare a una riforma strutturale della Legge Fornero. Lo stop alle penalizzazioni di certe categorie (donne, ma anche caregiver, e spesso le cose ...

Notizie del giorno – Tutti contro la Reggina - panchine bollenti in Serie A - le Ultime di calciomercato : Tutti contro LA Reggina – La classifica del Girone C in Serie C parla chiaro: Reggina 34, Ternana 29, Monopoli 28, Potenza 27, Bari 26. Avvio di stagione impressione per la squadra dell’allenatore Toscano, la Reggina è reduce da sei vittorie consecutive, al momento è l’unica squadra ancora imbattuta della categoria e non solo ma anche una delle poche in Europa in bella compagnia di Juventus e Liverpool. Analizzando i numeri del club ...

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano Maxi vertice di maggioranza giovedì prossimo per discutere su tempi e modi della legge di bilancio la tua avvocato il premier è che a quanto si apprende ha chiamato al vertice che precede il termine per la presentazione degli emendamenti ministri sottosegretari competenti i capi delegazione dei quattro ...

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vertice di maggioranza giovedì prossimo per discutere su tempi e modi della legge di bilancio La convocato il premier Giuseppe Conte che a quanto si apprende ha chiamato che precede il termine per la presentazione degli emendamenti ministri e sottosegretari competenti i capi delegazione dei quattro partiti i capigruppo in commissione il ...

