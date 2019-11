Uccide a martellate il padre nell' azienda di famiglia | Non voleva darmi i

La furia sul padre anziano : lo Uccide a martellate e confessa : "Sono stato io" : Rosa Scognamiglio Un uomo di 38 anni ha ucciso il padre a martellate poi, subito dopo l'assassinio avrebbe confessato l'omicidio agi inquirenti: "Sono stato io" "Sono stato io". Con questa dichiarazione spontanea, Daniele Ciammetti, un 38enne romano, avrebbe confessato ai poliziotti del commissariato Aurelio, in un quartiere a nord della capitale, di aver ammazzato il padre di 76 anni a martellate. Romanzo criminale a Roma, ancora ...

Irrompe in casa dei vicini e Uccide a martellate una 52enne per stuprare la figlia 12enne : La donna era stata incaricata di fare il bucato per i proprietari di casa che erano via e aveva portato la figlia. L'uomo ha visto dalla finestra mamma e figlia, le ha seguite con una mazza e un martello, è entrato nell'abitazione dei vicini e le ha aggredite a sangue freddo uccidendo la 52enne e ferendo gravemente la piccola prima di stuprarla.Continua a leggere

Moglie parla mentre il marito sta guardando una partita - lui si alza dal divano e la Uccide a martellate : Una storia assurda ma vera quella che è avvenuta a gennaio di qualche anno fa a Tel Aviv. Un uomo ha ucciso la Moglie a martellate. L’uomo si chiama Maurice Biniashvilli e all’epoca dei fatti, gennaio 2016, aveva 76 anni, stava seguendo alla tv la finale degli Australian Open di Tennis tra il serbo Novak Djokovic e il britannico Andy Murray quando la Moglie Malha si interpose tra la Tv e lui per dirgli qualcosa. Il marito aveva ...