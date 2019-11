Tuttosport | famiglia Zielinski irritata per le fake news | sia sul contratto sia sulla

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 13 novembre 2019) La psicosi collettiva che ha seguito l’ammutinamento di martedì scorso, dopo la partita di Champions contro il Salisburgo, ha provocato la continua produzione dicon argomento Napoli. Siamo al punto che deve pensarci il quotidiano torinesea smontate una a una i falsi delle ultime ore. Innanzitutto i due episodi di criminalità che hanno coinvolto Allan e. In un primo momento è stato detto che potessero essere ritorsioni da parte di tifosi arrabbiati ai danni dei calciatori del Napoli per la loro ribellione. In realtà le indagini degli inquirenti hanno dimostrato che l’auto del centrocampista polacco è stata danneggiata e saccheggiata da una banda di extracomunitari che agisce nella zona di Varcaturo. Una zona solitamente presa di mira dai ladri di automobili. Il quotidiano sportivo scrive cheneppure voleva procedere alla denuncia, ...

StefaniaStefyss : @tuttosport E noi tifosi non possiamo che non esserlo della famiglia Agnelli ???????????????? - geremia1929 : @tuttosport Premesso che la Juventus non fallirà mai, con la potenza della famiglia Agnelli è al riparo per qualsia… - giuseppebmx : @tuttosport Siamo messi bene ‘ un membro della famiglia più famosa del mondo,si mette ai stessi livelli di uno così ? ???? -