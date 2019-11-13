Traffico Roma del 13-11-2019 ore 18 | 00

_Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri a #Roma Tor Bella Monaca: 20 arresti. Accertata l’esistenza di un'organizzazi… - alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… -
Dalla Rete Google NewsRoma, centro bloccato e lungotevere in tilt: piazza Venezia chiusa al traffico - Il Messaggero
Roma, centro bloccato e lungotevere in tilt: piazza Venezia chiusa al traffico Il Messaggero
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 17 : 30 : RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO, DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE. INCIDENTE NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO SU VIA DI ACQUA BULLICANTE SIAMO ALL’ALTEZZA DI VIA LUCHINO DAL VERME. RALLENTAMENIT PER INCIDENTE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA WALTER TOBAGI IN DIREZIONE CENTRO. ED IN VIA DI CAPANNELLE ALTEZZA DELL’IPPODROMO. UN ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 17 : 00 : RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO, DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE. INCIDENTE NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO SU VIA DI ACQUA BULLICANTE ALL’ALTEZZA DI VIA LUCHINO DAL VERME. RALLENTAMENIT PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA WALTER TOBAGI IN DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA CORSIA ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 16 : 30 : Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA PONTINA E LA RomaNINA. Traffico INTENSO ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE. INCIDENTE NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO SU VIA DI ACQUA BULLICANTE ALL’ALTEZZA DI VIA LUCHINO DAL VERME, ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 15 : 30 : Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA PONTINA E LA RomaNINA. Traffico INTENSO ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE. INCIDENTE NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO SU VIA DI ACQUA BULLICANTE ALL’ALTEZZA DI VIA LUCHINO DAL VERME, ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 14 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN VIA DI ACQUAFREDDA PER LA PRESENZA DI OLIO SUL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARBARESCO. A PORTE DI Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA FERRUCCIO AMENDOLA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO LUDOVICO BRAGAGLIA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE EST ALL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 13 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN VIA DI ACQUAFREDDA PER LA PRESENZA DI OLIO SUL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARBARESCO. A PORTE DI Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA FERRUCCIO AMENDOLA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO LUDOVICO BRAGAGLIA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE EST ALL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 12 : 30 : CHIUSA PER INCIDENTE, IN ZONA RomaNINA, VIA PONTE DELLE SETTEMIGLIA DA VIA LUIGI SCHIAVONETTI A VIA SALVATORE BARZILAI SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA NUOVA TRA VIA DEI LAGHI E L’AEROPORTO DI CIAMPINO DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA TOR DE SCHIAVI NEI PRESSI DI VIA VINCENZO CESATI A CAUSA DI LAVORI IL Traffico è INCOLONNATO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIAA DELLA ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 11 : 30 : CHIUSA PER INCIDENTE, IN ZONA RomaNINA, VIA PONTE DELLE SETTEMIGLIA DA VIA LUIGI SCHIAVONETTI A VIA SALVATORE BARZILAI SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA NUOVA TRA VIA DEI LAGHI E L’AEROPORTO DI CIAMPINO DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA TOR DE SCHIAVI NEI PRESSI DI VIA VINCENZO CESATI A CAUSA DI LAVORI IL Traffico è INCOLONNATO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIAA DELLA ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 10 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE EUR, PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE, CODE A TRATTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO. IN ZONA RomaNINA, CHIUSA TEMMPORANEAMENTE, VIA PONTE DELLE SETTEMIGLIA DA VIALE LUIGI SCHIAVONETTI A VIA SLAVATORE BARZILAI; PROVVEDIMENTO ARRIVATO A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 10 : 00 : CODE PER INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE EUR, PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE, CODE A TRATTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO. IN ZONA RomaNINA, CHIUSA TEMMPORANEAMENTE, VIA PONTE DELLE SETTEMIGLIA DA VIALE LUIGI SCHIAVONETTI A VIA SLAVATORE BARZILAI; PROVVEDIMENTO ARRIVATO A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 09 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO L’EUR CODE A PARTIRE DA SPINACETO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E TRA LAURENTINA E VIA OSTIENSE IN ESTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA CASSIA E TRIONFALE Traffico INCOLONNATO SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 09 : 00 : Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI. SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI DA LA MASSIMINA A VIA DEI MAFFEI VERO PIAZZA IRNERIO. SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E PRATICA DI ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 08 : 30 : Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI. SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI DA LA MASSIMINA A VIA DEI MAFFEI VERO PIAZZA IRNERIO. SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E PRATICA DI ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 08 : 00 : Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI DA LA MASSIMINA A VIA DEI MAFFEI VERO PIAZZA IRNERIO. SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 07 : 30 : A Roma NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DDELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI. SULLA TIBURTINA SI RALLENTA DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A VIA DI CASAL DE PAZZI VERSO IL CENTRO CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA SALARIA A VIA ...