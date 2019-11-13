Traffico Roma del 13-11-2019 ore 14 | 30

_Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri a #Roma Tor Bella Monaca: 20 arresti. Accertata l’esistenza di un'organizzazi… - alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… -
Dalla Rete Google NewsRoma, centro bloccato e lungotevere in tilt: piazza Venezia chiusa al traffico - Il Messaggero
Roma, centro bloccato e lungotevere in tilt: piazza Venezia chiusa al traffico Il Messaggero
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 13 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN VIA DI ACQUAFREDDA PER LA PRESENZA DI OLIO SUL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARBARESCO. A PORTE DI Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA FERRUCCIO AMENDOLA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO LUDOVICO BRAGAGLIA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE EST ALL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 12 : 30 : CHIUSA PER INCIDENTE, IN ZONA RomaNINA, VIA PONTE DELLE SETTEMIGLIA DA VIA LUIGI SCHIAVONETTI A VIA SALVATORE BARZILAI SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA NUOVA TRA VIA DEI LAGHI E L’AEROPORTO DI CIAMPINO DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA TOR DE SCHIAVI NEI PRESSI DI VIA VINCENZO CESATI A CAUSA DI LAVORI IL Traffico è INCOLONNATO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIAA DELLA ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 11 : 30 : CHIUSA PER INCIDENTE, IN ZONA RomaNINA, VIA PONTE DELLE SETTEMIGLIA DA VIA LUIGI SCHIAVONETTI A VIA SALVATORE BARZILAI SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA NUOVA TRA VIA DEI LAGHI E L’AEROPORTO DI CIAMPINO DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA TOR DE SCHIAVI NEI PRESSI DI VIA VINCENZO CESATI A CAUSA DI LAVORI IL Traffico è INCOLONNATO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIAA DELLA ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 10 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE EUR, PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE, CODE A TRATTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO. IN ZONA RomaNINA, CHIUSA TEMMPORANEAMENTE, VIA PONTE DELLE SETTEMIGLIA DA VIALE LUIGI SCHIAVONETTI A VIA SLAVATORE BARZILAI; PROVVEDIMENTO ARRIVATO A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 10 : 00 : CODE PER INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE EUR, PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE, CODE A TRATTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO. IN ZONA RomaNINA, CHIUSA TEMMPORANEAMENTE, VIA PONTE DELLE SETTEMIGLIA DA VIALE LUIGI SCHIAVONETTI A VIA SLAVATORE BARZILAI; PROVVEDIMENTO ARRIVATO A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 09 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO L’EUR CODE A PARTIRE DA SPINACETO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E TRA LAURENTINA E VIA OSTIENSE IN ESTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA CASSIA E TRIONFALE Traffico INCOLONNATO SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 09 : 00 : Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI. SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI DA LA MASSIMINA A VIA DEI MAFFEI VERO PIAZZA IRNERIO. SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E PRATICA DI ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 08 : 30 : Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI. SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI DA LA MASSIMINA A VIA DEI MAFFEI VERO PIAZZA IRNERIO. SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E PRATICA DI ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 08 : 00 : Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI DA LA MASSIMINA A VIA DEI MAFFEI VERO PIAZZA IRNERIO. SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 07 : 30 : A Roma NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DDELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI. SULLA TIBURTINA SI RALLENTA DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A VIA DI CASAL DE PAZZI VERSO IL CENTRO CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA SALARIA A VIA ...
Traffico Roma del 12-11-2019 ore 20 : 00 : LE PIOGGE DEL POMERIGGIO HANNO PROVOCATO MOLTI DISAGI IN CITTA’. AL MOMENTO NON CI SONO SEGNALAZIONI PARTICOLARI DI ALLAGAMENTI. TRANNE CHE SULLA VIA SALARIA DOVE E’ ISTITUITO PROPRIO PER UN ALLAGAMENTO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTEVARCHI. PER QUANTO RIGUARDA IL Traffico. TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. .RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA LA ...
Traffico Roma del 12-11-2019 ore 19 : 30 : LE PIOGGE DEL POMERIGGIO HANNO PROVOCATO MOLTI DISAGI IN CITTA’. AL MOMENTO NON CI SONO SEGNALAZIONI PARTICOLARI DI ALLAGAMENTI. TRANNE CHE SULLA VIA SALARIA DOVE E’ ISTITUITO PROPRIO PER UN ALLAGAMENTO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTEVARCHI. PER QUANTO RIGUARDA IL Traffico. TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. .RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA LA ...
Traffico Roma del 12-11-2019 ore 19 : 00 : IL MALTEMPO IN QUESTE ULTIME ORE HA CAUSATO DIVERSI DISAGI NELLA CAPITALE. IN PARTICOLARE .ALLAGAMENTI SONO SEGNALATI IN VIA DELLA MAGLIANA CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE LUPARA. ED IN VIA MARCO SIMONE IN PROSSIMITA’ DI VIA PALOMBARESE. RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTI ANCHE A SAN PAOLO IN VIA TEMISTOCLE CALZECCHI ONESTI ALL’INTERSEZIONE CON VIA TULLIO LEVI CIVITA. RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER ALLAGAMENTI SULLA VIA SALARIA NEI ...
Traffico Roma del 12-11-2019 ore 18 : 30 : IL MALTEMPO IN QUESTE ULTIME ORE HA CAUSATO DIVERSI DISAGI NELLA CAPITALE. IN PARTICOLARE .ALLAGAMENTI SONO SEGNALATI IN VIA DELLA MAGLIANA CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE LUPARA. ED IN VIA MARCO SIMONE IN PROSSIMITA’ DI VIA PALOMBARESE. RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTI ANCHE A SAN PAOLO IN VIA TEMISTOCLE CALZECCHI ONESTI ALL’INTERSEZIONE CON VIA TULLIO LEVI CIVITA. RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER ALLAGAMENTI SULLA VIA SALARIA NEI ...
Traffico Roma del 12-11-2019 ore 18 : 00 : IL MALTEMPO IN QUESTE ORE STA’ RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE UN PO’ OVUNQUE NELLA CAPITALE. IN PARTICOLARE .ALLAGAMENTI SONO SEGNALATI IN VIA DELLA MAGLIANA CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE LUPARA. ED IN VIA MARCO SIMONE IN PROSSIMITA’ DI VIA PALOMBARESE. RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTI ANCHE A SAN PAOLO IN VIA TEMISTOCLE CALZECCHI ONESTI ALL’INTERSEZIONE CON VIA TULLIO LEVI CIVITA. RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER ALLAGAMENTI SULLA VIA ...