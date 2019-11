Traffico Roma del 13-11-2019 ore 10 | 00

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) CODE PER INCIDENTE SULLAFIUMICINO DAL RACCORDO A PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE EUR, PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE, CODE A TRATTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO. IN ZONANINA, CHIUSA TEMMPORANEAMENTE, VIA PONTE DELLE SETTEMIGLIA DA VIALE LUIGI SCHIAVONETTI A VIA SLAVATORE BARZILAI; PROVVEDIMENTO ARRIVATO A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO A VIA TOGLIATTI DIREZIONE CENTRO A MONTESACRO UN INCIDENTE RALLENTA ILIN VIA DEI PRATI FISCALI TRA VIA CARVIGLIA E VIA SALARIA VERSO QUEST’ULTIMA SULLA TANGENZIALE EST CODE DALLO SVINCOLO DELLAL’AQUILA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO OLIMPICO E TRA TIBURTINA -PORTONACCIO E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE DA CASTEL DI DECIMA A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO DIREZIONE EUR E SEMPRE VERSO ...

