Traffico Roma del 13-11-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 13-11-2019 ore 08 : 30 : Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI. SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI DA LA MASSIMINA A VIA DEI MAFFEI VERO PIAZZA IRNERIO. SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E PRATICA DI ...

Traffico Roma del 13-11-2019 ore 07 : 30 : A Roma NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DDELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI. SULLA TIBURTINA SI RALLENTA DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A VIA DI CASAL DE PAZZI VERSO IL CENTRO CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA SALARIA A VIA ...

Traffico Roma del 12-11-2019 ore 20 : 00 : LE PIOGGE DEL POMERIGGIO HANNO PROVOCATO MOLTI DISAGI IN CITTA’. AL MOMENTO NON CI SONO SEGNALAZIONI PARTICOLARI DI ALLAGAMENTI. TRANNE CHE SULLA VIA SALARIA DOVE E’ ISTITUITO PROPRIO PER UN ALLAGAMENTO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTEVARCHI. PER QUANTO RIGUARDA IL Traffico. TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. .RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA LA ...

Traffico Roma del 12-11-2019 ore 19 : 00 : IL MALTEMPO IN QUESTE ULTIME ORE HA CAUSATO DIVERSI DISAGI NELLA CAPITALE. IN PARTICOLARE .ALLAGAMENTI SONO SEGNALATI IN VIA DELLA MAGLIANA CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE LUPARA. ED IN VIA MARCO SIMONE IN PROSSIMITA’ DI VIA PALOMBARESE. RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTI ANCHE A SAN PAOLO IN VIA TEMISTOCLE CALZECCHI ONESTI ALL’INTERSEZIONE CON VIA TULLIO LEVI CIVITA. RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER ALLAGAMENTI SULLA VIA SALARIA NEI ...

Traffico Roma del 12-11-2019 ore 18 : 00 : IL MALTEMPO IN QUESTE ORE STA’ RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE UN PO’ OVUNQUE NELLA CAPITALE. IN PARTICOLARE .ALLAGAMENTI SONO SEGNALATI IN VIA DELLA MAGLIANA CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE LUPARA. ED IN VIA MARCO SIMONE IN PROSSIMITA’ DI VIA PALOMBARESE. RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTI ANCHE A SAN PAOLO IN VIA TEMISTOCLE CALZECCHI ONESTI ALL’INTERSEZIONE CON VIA TULLIO LEVI CIVITA. RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER ALLAGAMENTI SULLA VIA ...

Traffico Roma del 12-11-2019 ore 17 : 00 : LE PIOGGE DI QUESTE ORE STANNO RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE UN PO’ OVUNQUE, CI SONO ANCHE ALLAGAMENTI. IN PARTICOLARE DEGLI .ALLAGAMENTI SONO SEGNALATI IN VIA DELLA MAGLIANA CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE LUPARA. ED IN VIA MARCO SIMONE IN PROSSIMITA’ DI VIA PALOMBARESE. RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTI ANCHE IN VIA TEMISTOCLE CALZECCHI ONESTI ALL’INTERSEZIONE CON VIA TULLIO LEVI CIVITA. RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER ALLAGAMENTI ...

Traffico Roma del 12-11-2019 ore 16 : 30 : SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA CASSIA TRA VIA MONTE PELOSO E GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI ANCHE IN USCITA DA Roma TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO. RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEL FORO ITALICO IN ENTRATA A Roma. TRAFFICATA VIA PINETA SACCHETTI CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA VIA TRIONFALE. E TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SAN CLETO ...

Traffico Roma del 12-11-2019 ore 14 : 30 : disagi per l’intenso Traffico in via del foro italico da viale di tor di quinto a viale della moschea verso via salaria sul raccordo anulare incolonnamenti in carreggiata esterna tra le uscite appia Romanina riaperto il sottovia lungotevere in sassia, in precedenza chiuso per allagamenti possibili rallentamenti in via della bufalotta per un incidente altezza via villa di faonte sulla metro a è chiusa la stazione baldo degli ubaldi, è ...

