Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 13 novembre 2019): De Laurentiis finora non ha mai dato segnali di voler cedere ilPasquale, giornalista La Repubblica, ha parlato a Radio Sportiva dele del presunto interesse della famiglia Alper l’acquisto del club azzurro. Queste le sue parole: “Più esaurite le motivazioni, all’interno dello spogliatoio sono rimasti alcuni calciatori con questioni contrattuali in sospeso. Mertens e Callejon sono in scadenza, Maksimovic e Zielinski aspettano il rinnovo, Allan attende l’adeguamento dell’ingaggio dopo la mancata cessione al PSG. Al di là del risultato, contro il Genoa ha preoccupato la prestazione. La squadra è tornata al lavoro, ma senza i nazionali, perciò servirà attendere la prossima settimana per vedere se Ancelotti cambierà qualcosa. Mi aspetto delle novità, la situazione non si risolve da sola. Mertens e Callejon via a ...

Enzovit : Tina: ”Interesse di Al Thani per il Napoli? Nessun contatto” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Tina: 'Interesse della famiglia Al-Thani per l'acquisto del Napoli? Non mi risultano approcci o contatti'… - milanmagazine_ : REPUBBLICA - Tina: 'Interesse della famiglia Al-Thani per l'acquisto del Napoli? Non mi risultano approcci o contat… -