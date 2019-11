Testata all' inviato Rai | Spada condannato definitivamente a sei anni | la sentenza della

Reggio Calabria - truffa alle assicurazioni : medico e paramedico arrestati. InTestata polizza a 25enne costretto a incassare soldi : Un dirigente medico e un paramedico del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria sono finiti agli arresti domiciliari così come altri due soggetti che avevano organizzato una truffa alle assicurazioni. Un altro medico, dipendente della stessa azienda ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli”, il medico legale della compagnia assicurativa e due agenti della polizia municipale, invece, sono stati iscritti nel registro degli indagati. ...

Dà una Testata all’arbitro per aver fischiato il rigore. Squalificato per 3 anni : Non gradisce il fischio dell’arbitro che decreta il rigore e lo abbatte a testate. E’ successo in un incontro di calcio di seconda categoria, a Legnano. L’episodio è raccontato dal Corriere Milano. Mancava un quarto d’ora alla fine della partita del Nerviano contro il Villa Cortese. L’arbitro fischia il rigore. Il 22enne Cristian Antoni Valdez Barrientos, del Nerviano, non la prende bene. Inizia spintonando il ...

Testata all’arbitro - calciatore squalificato 3 anni : ammenda al club [DETTAGLI] : Ha colpito l’arbitro con una Testata al naso, e per questo è stato squalificato per tre anni un calciatore del Nerviano 1919, nella seconda categoria di Legnano (Milano). L’episodio si è verificato ad un quarto d’ora dalla fine della partita contro il Villa Cortese, a cui era stato appena assegnato un calcio di rigore: come ricostruisce il giudice sportivo, il giocatore prima ha protestato spingendo l’arbitro con le ...

Maria Elena Boschi conTestata all'evento di Italia Viva : banche - esplode la rabbia degli "spennati" : Un esordio turbolento, per Maria Elena Boschi in Italia Viva, la nuova creatura politica di Matteo Renzi. Ieri, lunedì 23 settembre, a Ferrara, era in programma un'iniziativa della neo-partito, presente la Boschi, neo-capogruppo alla Camera, insieme al deputato ferrarese Luigi Marattin. Come sottoli