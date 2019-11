Tesla - La Gigafactory europea nascerà a Berlino

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Laha sceltocome sede della sua. L'annuncio è arrivato ieri sera dall'amministratore delegato Elon Musk nel corso della cerimonia di premiazione dei Golden Wheel Awards.Una scelta sorprendente. Da tempo lo stesso Musk aveva indicato la Germania tra i Paesi europei preferiti per localizzare il terzo impianto produttivo della sua società automobilistica anche per la presenza della controllata Grohman Automation, ma finora la capitale tedesca non era mai emersa come una delle possibili sedi.non ha, infatti, una grande tradizione nella produzione automobilistica ed è lontana dalle aree tedesche storicamente legate alle quattro ruote come la Bassa Sassonia, dove la Volkswagen ha importanti impianti di assemblaggio, oppure, per rimanere nei territori dell'ex Germania dell'Est, la Sassonia, che ha visto nei decenni scorsi la presenza di grandi ...

sole24ore : Tesla, sorgerà a Berlino la nuova Gigafactory europea - marcgual : RT @sole24ore: Tesla, sorgerà a Berlino la nuova Gigafactory europea - razorblack66 : RT @RossellaFidanza: E' un'ipotesi, ma a me i conti tornano. Il settore auto in Germania è al palo: recessione, dieselgate, dazi USA. Conte… -