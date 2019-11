Terremoto alle pendici dell’Etna | scossa avvertita a Catania | Giarre | Acireale DATI e

Terremoto alle pendici dell’Etna : scossa avvertita in provincia di Catania [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 3 km nordovest da Milo (Catania) alle 14:26:11 ad una profondità di 7 km. L’evento, avvertito dalla popolazione, è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). L'articolo Terremoto alle pendici dell’Etna: scossa avvertita in provincia di Catania [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Sicilia : scossa di Terremoto alle pendici dell'Etna - avvertita a Catania : Continua a tremare il versante orientale dell'Etna: una nuova scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 13 novembre 2019, precisamente alle 14.26, alle pendici del vulcano...

Terremoto in Francia - controlli in corso alle centrali nucleari dopo una scossa di magnitudo 5 : La scossa è stata avvertita fino al confine italiano. L'epicentro è stato localizzato presso il Comune di Montélimar. Ci sarebbero crolli e feriti, ma nessun danno alle centrali nucleari della zona, anche se i reattori 2,3 e 4 dello stabilimento di Cruas-Meysse saranno momentaneamente fermati per dei controlli.Continua a leggere

Terremoto - continua l'allerta in Valle Roveto - nella notte registrate altre scosse : L'Aquila - altre due scosse, dopo quella fortissima di magnitudo 4.4 alle ore 18.35, a Balsorano, sono state registrate in provincia dell'Aquila. Alle 0,19 la terra ha tremato ancora con magnitudo 3,5, mentre alle 0,32 con magnitudo 2. Nel paese abruzzese la paura è enorme. Oggi e domani, 8 e 9 novembre, le scuole resteranno chiuse. leggi tutto

Terremoto Sion - continua lo sciame sismico del Canton Vallese al confine Italia-Svizzera [MAPPE e DATI] : continua lo sciame sismico del Canton Vallese, al confine Italia–Svizzera, dove la terra trema da giorni. Nella serata di ieri si sono verificate nuove scosse di Terremoto, la più forte di magnitudo 3.0 alle 19:35 (vedi mappe nella gallery a corredo dell’articolo), a meno di 10km di profondità. L’epicentro delle scosse è tra Arbaz e Grimisuat, piccoli comuni di montagna a Nord di Sion, una delle principali città della Svizzera ...

Terremoto all'Aquila 4.4 - paura a Roma e Napoli. Crepe in alcuni edifici. Treni regionali sospesi - rallenta la Tav : Terremoto, una forte scossa è stata avvertita in provincia dell'Aquila alle 18.35. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 4.4 con epicentro 5 km a sud-est di Balsorano, al confine...

Terremoto all'Aquila 4.4 - paura a Roma e Napoli. Treni regionali sospesi - rallenta la Tav : Terremoto, una forte scossa è stata avvertita in provincia dell'Aquila alle 18.35. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 4.4 con epicentro 5 km a sud-est di Balsorano, al confine...

Terremoto in tempo reale - scossa in Valle d’Aosta - trema la terra a Courmayeur : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova scossa nel pomeriggio di oggi. L’evento sismico, di magnitudo 2.0, si è verificato in Valle d’Aosta a Courmayeur. La terra ha tremato alle 17,08. L’epicentro è stato localizzato a 8 chilometri dalla cittadina di Courmayeur a una profondità di soli 9 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sono stati i seguenti: ...

Terremoto Centro Italia : 25mila aziende e stalle sfidano la burocrazia : “Sono 25mila le aziende agricole e le stalle censite che sfidano la burocrazia nei 131 Comuni terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dove c’è una significativa presenza di allevamenti con oltre 100mila animali tra mucche, pecore e maiali, e un rilevante indotto agroindustriale con caseifici, salumifici e frantoi dai quali si ottengono specialità di pregio famose in tutto il mondo“: è quanto afferma la Coldiretti nel triste ...

Sisma - Coldiretti - allevatori e agricoltori abruzzesi a Roma a 3 anni dal Terremoto Centro Italia : L'Aquila - Sono già centinaia gli agricoltori, gli allevatori e i pastori terremotati della Coldiretti che, anche dall’Abruzzo, questa mattina hanno lasciato le proprie aziende per raggiungere il Centro della Capitale e offrire In piazza di Sant’Anastasia al Circo Massimo i propri prodotti nel più grande mercato delle specialità contadine sopravvissute al Sisma che hanno sconvolto la vita e il lavoro di ampie zone delle ...

Sisma - Coldiretti - allevatori e agricoltori abruzzesi a Roma a 3 anni dal Terremoto Centro Italia : L'Aquila - Sono già centinaia gli agricoltori, gli allevatori e i pastori terremotati della Coldiretti che, anche dall’Abruzzo, questa mattina hanno lasciato le proprie aziende per raggiungere il Centro della Capitale e offrire In piazza di Sant’Anastasia al Circo Massimo i propri prodotti nel più grande mercato delle specialità contadine sopravvissute al Sisma che hanno sconvolto la vita e il lavoro di ampie zone delle ...

Terremoto Centro Italia : centinaia di agricoltori in piazza a Roma a 3 anni dalle scosse del 2016 : Sono già centinaia gli agricoltori, gli allevatori e i pastori terremotati della Coldiretti che hanno lasciato le proprie aziende per raggiungere il Centro della Capitale e offrire in piazza di Sant’Anastasia al Circo Massimo i propri prodotti nel più grande mercato delle specialità contadine sopravvissute al sisma che hanno sconvolto la vita e il lavoro di ampie zone delle regioni del Centro Italia. Una occasione per aiutare la lenta ripresa ...

La terra non trema : il coraggio dei contadini : a tre anni dal Terremoto agricoltori ed allevatori in piazza : Domani, sabato 26 ottobre 2019, a tre anni dalle scosse di terremoto che hanno colpito il centro Italia gli agricoltori, gli allevatori ed i pastori delle aree terremotate di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo lasciano le campagne per raggiungere la Capitale con i propri prodotti. L’iniziativa “La terra non trema: il coraggio dei contadini” è della Coldiretti che ha voluto dedicare alla solidarietà la ricorrenza del 75esimo anno dalla propria ...

Forte scossa di Terremoto in provincia di Cosenza alle 06 : 31 : La terra ha tremato alle 06:31 di venerdì mattina. La stima provvisoria è tra 4.3 e 4.8. L’epicentro è in