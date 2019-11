Tennis | Challenger Ortisei 2019 | Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale Miedler ko

Tennis - Challenger Ortisei 2019 : Sinner e Ferri cedono al primo turno ad Arends e Pel : Si ferma subito il cammino della coppia tutta italiana formata da Jannik Sinner e Lorenzo Ferri nel torneo di doppio del Challenger di Ortisei di Tennis: gli azzurri, che avevano ricevuto una wild card, vengono sconfitti con un duplice 6-4 in un’ora e quattro minuti dal duo olandese, numero due del seeding, composto da Sander Arends e David Pel. Nel primo set Ferri perde subito il servizio al punto decisivo, mentre gli olandesi non ...

Tennis : Jannik Sinner si cancella dal Challenger di Eckental. Obiettivo Next Gen a Milano : Jannis Sinner punta tutto sulle Next Gen ATP Finals 2019, l’evento che mette di fronte gli otto migliori Tennisti Under-21 e che si disputa a Milano. Quest’anno si giocherà nel nuovo Allianz Cloud (il vecchio Palalido) e l’altoatesino è già certo di partecipare al torneo, grazie alla wild card ricevuta dall’organizzazione. Sinner è attualmente al decimo posto nella Race To Milano, ma, con la partecipazione di Stefano Tsitsipas alle ...

Tennis - ATP Challenger Mouilleron-Le-Captif 2019 : Jannik Sinner sconfitto in semifinale da Mathias Bourgue al tie-break del terzo set mancando un match point : Nella semifinale dell’ATP Challenger sul cemento indoor di Mouilleron-Le-Captif deludente sconfitta per l’altoatesino Jannik Sinner che manca la sua quarta finale dell’anno nel circuito cadetto cedendo col punteggio di 6-4 4-6 7-6 al francese beniamino di casa Mathias Bourgue in due ore e 18 minuti di gioco. Sinner ha una palla break già nel primo game del match ma non la sfrutta, è lui invece a perdere subito dopo la battuta ma recupera ...

Tennis - ATP Challenger Mouilleron-le-Captif 2019 : Jannik Sinner vola in semifinale. Piegato Copil in tre set : Missione compiuta per Jannik Sinner. L’azzurro conquista l’accesso alle semifinali dell’ATP Challenger di Mouilleron-le-Captif (Francia), superando in tre set il rumeno Marius Copil (n.90 del ranking) con il punteggio di 3-6 6-1 6-4 in 1 ora e 54 minuti di partita. Con questo risultato Jannik approda al prossimo turno, dove affronterà il vincente del match tra il francese Mathias Bourgue e l’austriaco Dennis Novak. Nel ...

Tennis - ATP Challenger Mouilleron-Le-Captif 2019 : Jannik Sinner conquista i quarti di finale - vittoria in rimonta contro Rosol : Jannik Sinner continua la sua marcia nell’ATP Challenger di Mouilleron-Le-Captif (Francia). Sul cemento transalpino il giovane altoatesino ha piegato in tre set il ceco Lukas Rosol (n.152 del mondo) con il punteggio di 6-7 (3) 7-5 6-3 in 2 ore e 34 minuti di partita. Una prova di grande carattere per l’azzurrino che ha saputo reagire alle avversità e trovare la chiave per portare a casa un incontro non semplice contro un giocatore ...

Tennis - ATP Challenger Mouilleron-le-Captif 2019 : buona la prima per Jannik Sinner - l’azzurro supera Lamasine e accede agli ottavi di finale : buona la prima per Jannik Sinner nel match del secondo turno dell’ATP Challenger di Mouilleron-le-Captif (Francia). L’azzurro ha sconfitto in due set (7-5 6-1) il francese Tristan Lamasine (n.221 del mondo), contro cui spesso si è scontrato quest’anno e capace di batterlo nel primo turno a Lione, dopo che il transalpino era stato ripescato nel tabellone principale da lucky loser in conseguenza del ko proprio contro Jannik ...

Tennis - ATP Challenger Orleans 2019 : Jannik Sinner lotta ma deve cedere all’esperto Bedene in tre set negli ottavi di finale : Termina agli ottavi di finale l’avventura del nostro Jannik Sinner (n.128 del mondo) nell’ATP Challenger di Orleans (Francia). Il giovane altoatesino è stato sconfitto dall’esperto sloveno Aljaz Bedene (n.64 del ranking) con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Un match equilibrato in cui Sinner si è distinto per alcuni colpi di pregevole fattura ma a cui è mancata la dovuta continuità, specie con il ...