Teatro alla Scala di Milano | svolta “green” | le luci della prima da fonti rinnovabili

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Il prossimo 7 dicembre aldiandrà in scena la "Tosca", capolavoro di Giacomo Puccini. L'evento, andato sold out nonostante i prezzi non proprio popolari, si caratterizza per essere il più "green" nella storialirica. Dalledello spettacolo finoraccolta differenziata al Piermarini la parola d'ordine è sostenibilità.

MNunezOfficial : Tatiana’s variation Teatro Alla Scala 7/11/19 ?? - juventusfc : Alla scoperta ??del teatro della sfida di questa sera ?? - MuseoCarnevale : RT @cispeltos: #ArtBonus e la #Toscana, un patto tra #economia e #cultura. L'appuntamento è domani a #Firenze, presso il Teatro del @maggio… -