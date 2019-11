Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Su 100, 76 avvengono nei, sei in autostrada e 18 suextraurbane. I percorsi più pericolosila Penetrazione urbana della A24 (12,9 inc/km), il Raccordo di Reggio Calabria (12,5/km) e la Tangenziale Nord di Milano (nel tratto in provincia di Monza – 10,3/km) mentre per la rete autostradale la media nazionale è di 1,3/km. Le autourbane risultano quelle con ladensità dia causa dell’ampio flusso di traffico e della presenza di mezzi diversi. Lo dice l’Aci, l’Automobile Club Italiano, nel suo studio “Localizzazione deglistradali 2018”, che analizza i 37.228(tra questi, 1.166stati mortali), i 1.344 decessi e i 59.853 feriti avvenuti su circa 55.000 chilometri diitaliane. Prendendo come riferimento l’anno 2010, gli...

Noovyis : (Strade pericolose, 76 incidenti su 100 sono nei centri abitati. Il rischio maggiore è sulle autostrade urbane) Pl… - ginugiola : Ecco le strade più pericolose d'Italia per auto, moto e pedoni - GdelleValli : Tangenziale di Trento, statale del Tonale e Gardesana Occidentale le strade più pericolose -