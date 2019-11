Strade killer | ecco quali sono le più pericolose d’Italia Ogni anno migliaia di vittime

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 novembre 2019)mietono centinaia dii morti della strada, spesso giovanissimi, traditi da una disattenzione. L’Aci, in un rapporto sulla localizzazione degli incidenti, traccia un bilancio dell’passato e analizza i 37.228 incidenti (1.166 mortali), 1.344 decessi e 59.853 feriti, avvenuti su circa 55.000 chilometri didella rete viaria principale del Belpaese disegnando la mappa delleitaliane. Per gli automobilisti lepiùd’Italial’ingresso urbano della A24, il Raccordo di Reggio Calabria e la Tangenziale Nord di Milano, per le due ruote l’Aurelia, il Grande Raccordo Anulare e la SS 145 Sorrentina, mentre per i pedoni l’Aurelia, l’Adriatica e la Casilina. Con un trend che preoccupa perché in autostrada è stabile il numero di incidenti ma aumenta il numero di morti (a causa dell’incidente del ...

