Storie Italiane Giada De Blanck sono stata perseguitata da uno stalker

Storie Italiane - Luana Colussi : “Da cinque anni sono entrata nella strada della castità” : “Da cinque anni sono entrata in questa strada della castità ma so che c’è sempre dietro un motivo legato alla religione e a Dio. Per me è stato un percorso graduale perché mi sono occupata di altro”. Luana Colossi, ospite di Eleonora Daniele nel salotto di Storie Italiane, ha raccontato come è arrivata alla scelta della castità: “Da quando è finito il mio matrimonio ho sofferto tanto e ho metabolizzato la cosa piano piano ...

Storie Italiane - Giada De Blanck scoppia a piangere : “L’ho affrontato” : Giada De Blanck racconta il dramma vissuto a Storie Italiane: “Ho affrontato il mio stalker” E’ da poco terminata una nuova puntata di Storie Italiane. E sul finire della trasmissione Eleonora Daniele ha fatto una lunga chiacchierata con la figlia di Patrizia De Blanck, Giada. Difatti quest’ultima è stata invitata oggi a Storie Italiane per parlare del suo dramma: è stata perseguitata per molti anni da uno stalker. ...

Storie Italiane - Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci : “Casti per tre anni - abbiamo scelto di mettere Gesù al centro della nostra vita” : “Siamo stati casti per tre anni, nonostante fossimo già sposati“. A rivelarlo sono Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci che a Storie Italiane hanno raccontato la loro scelta di castità dopo aver approfondito il loro rapporto con la Fede e con Dio. “In quel momento preciso stavamo insieme da diversi anni e avevamo due figli – ha detto il conduttore ricordando il giorno in cui lui e la moglie hanno preso questa ...

“Vigliacchi!”. Storie Italiane - panico in studio. Raffaella Fico esplode in diretta : “A mia figlia, all’asilo, hanno detto ‘negra di merda’”. Raffaella Fico, ex compagna di Mario Balotelli, a ‘Storie italiane’ aveva racconta un episodio che aveva coinvolto Pia, la bimba nata dalla relazione con l’attaccante del Brescia. Un episodio vergognoso a cui era seguito il gesto di due domeniche fa a Verona di Mario Balottelli che aveva reagito agli ululati dei tifosi veneti. “L’ho visto dopo la partita, era scosso e nervoso. Era molto ...

Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci a Storie Italiane : «Eravamo già sposati e genitori - ma abbiamo scelto la castità per tre anni» : «Siamo stati casti per tre anni, nonostante fossimo già sposati». È il racconto di Alessandro Greco e Beatrice Bocci a “Storie Italiane”. La coppia ha spiegato di aver scelto il cammino della castità dopo aver incontrato la fede più profondamente. Il conduttore e la moglie, infatti, hanno scritto un libro dal titolo “Ho scelto Gesù, un’infinita storia d’amore” e sono intervenuti in televisione nello spazio ...

Sevmi Fernando presa di mira da insulti razzisti - lo sfogo a Storie Italiane : "Mi hanno ferito" : Terza classificata all'ultima edizione di Miss Italia, la bellissima Sevmi Fernando stamani è stata ospitata nel salotto di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele su Rai 1. Si parla di una triste vicenda che la riguarda, un grave episodio di razzismo accaduto nei giorni in cui la giovane ha partecipato al concorso di bellezza che l'ha vista, appunto, sul podio.Sevmi è stata accusata di non rappresentare il popolo italiano, parole che ...

Alessandro Greco e la Bocci a Storie Italiane : “Non è stato facile” : Storie Italiane, Alessandro Greco dichiara: “E’ stata una scelta difficile” Dopo l’intervento di Luana Colussi sulla sua scelta di essere casta dopo la fine del suo matrimonio, sono entrati in studio anche Alessandro Greco e Beatrice Bocci per parlare di questo argomento molto vicino a loro. Difatti i due hanno rivelato di aver preso la stessa scelta. Il motivo? Beatrice Bocci ha confidato a Storie Italiane da Eleonora ...

LUANA COLUSSI/ 'La mia castità - mi manca la tenerezza non il sess*' - Storie Italiane - : LUANA COLUSSI oggi ospite di Storie Italiane per parlare della sua scelta di castità: ecco da quanto dura e perché ha deciso di seguire questa strada.

Storie Italiane - Luana Colussi confessa : “Ho sofferto tanto” : Luana Colussi a Storie Italiane parla della sua castità: la rivelazione E’ appena terminata una nuova puntata di Storie Italiane di Eleonora Daniele. E uno degli argomenti trattati nella seconda parte della trasmissione è stato la castità. Tanti gli ospiti a parlare di questo argomento, tra i quali anche Luana Colussi. Difatti quest’ultima ha rivelato di non aver avuto più alcun incontro intimo con un uomo dopo la separazione dal ...