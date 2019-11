Sonic the Hedgehog | l' animator di Sonic Mania ha guidato il redesign del porcospino blu

Il film Sonic the Hedgehog in un trailer che mostra il nuovo design del porcospino blu : Un nuovo trailer per il film di Sonic the Hedgehog ci mostra il design nuovo e migliorato di Sonic.Paramount ha pubblicato il secondo trailer del film con Jim Carrey, ponendo fine a mesi di speculazioni su come cambierà il design del famoso personaggio.Il trailer di oggi, che potete vedere qui sotto, ci fornisce uno sguardo al nuovo design, che elimina alcune delle terrificanti caratteristiche dell'originale. Il nuovo look assomiglia più da ...

Sonic the Hedgehog : emerge il presunto nuovo design di Sonic : Tutti voi ricorderete le polemiche scatenate dal trailer di Sonic the Hedgehog, omaggio cinematografico al famoso porcospino blu di SEGA. Se non sapete di cosa stiamo parlando, dovete sapere che i fan non hanno decisamente apprezzato il modello di Sonic presentato da Paramount nel suo primo trailer, che ha deciso in seguito di fare marcia indietro dopo i numerosi feedback negativi.Per un po' di tempo il film è sparito dai radar ma oggi ...

Sonic the Hedgehog arriva in Super Monkey Ball : Banana Blitz HD : Rotola dalla Green Hill Zone fino alla Monkey Island, Sonic the Hedgehog si unisce al cast di Super Monkey Ball: Banana Blitz HD! Per la primissima volta, Sonic farà parte del team di Super Monkey Ball quando il titolo sarà lanciato su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One il 29 Ottobre, 2019! Sonic the Hedgehog sarà disponibile come personaggio segreto da sbloccare in Super Monkey Ball: ...