Sondaggio Tecnè | comunque vada i Cinque Stelle sono finiti | Emilia Romagna | al massimo 7%

Sondaggio di Tecnè - Lucia Borgonzoni a un passo da Bonaccini : i clamorosi numeri delle Regionali : Lucia Borgonzoni segue con il fiato sul collo Stefano Bonaccini. In vista delle Regionali in Emilia-Romagna il governatore uscente è vicino a vedersi sottrarre la roccaforte scarlatta. Quella che sembrava solo un'ipotesi viene suffragata dai sondaggi. I numeri di Tecnè elaborati per Quarta Repubblic

Sondaggio Tecnè per Agenzia Dire - Matteo Salvini e Giorgia Meloni in orbita : dove volano Lega ed Fdi : Altro giro, altro Sondaggio, altro botto per il fronte sovranista. L'ultima rivelazione è quella firmata da Tecnè per Agenzia Dire. E i dati parlano chiaro. La Lega di Matteo Salvini nel giro di due settimane è salita di un ulteriore 1,3%, portandosi a un clamoroso 34,5 per cento. Cala ulteriormente

Sondaggio Tecnè : Giorgia Meloni la più apprezzata per il ruolo di sindaco di Roma : Giorgia Meloni sta godendo di grandi popolarità negli ultimi mesi: a conferma di questo arriva il Sondaggio politico realizzato da Tecnè per conto dell'agenzia stampa Dire, che ritrae le preferenze dei Romani in merito al prossimo primo cittadino della Capitale. Anche qui, come in altri sondaggi, il centrodestra è in vantaggio, e Meloni risulta il candidato più gradito per il ruolo di sindaco. Molto forte resta comunque l'astensione dei ...

Sondaggio Dire-Tecné : 8 cittadini romani su 10 bocciano sindaco Raggi : Roma – Otto romani su dieci bocciano la sindaca Virginia Raggi e la sua Giunta e non la rivoterebbero alle prossime elezioni, dove la favorita in caso di candidatura sarebbe la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, seguita da Carlo Calenda e Alessandro Di Battista. A pesare sull’insufficienza affibbiata dai cittadini all’amministrazione M5S sono la situazione dei rifiuti, delle strade, del traffico e dei trasporti, ...

Sondaggio Tecnè - trionfo di Matteo Salvini dopo le elezioni regionali in Umbria : la Lega torna sopra il 34% : dopo le elezioni regionali in Umbria, il Partito democratico e il Movimento 5 stelle precipitano mentre la Lega di Matteo Salvini, e più in generale la coalizione di centrodestra, cresce sensibilmente. Secondo un Sondaggio Tecnè, ripreso da Tgcom, infatti, il Carroccio, che il 30 settembre era al 31

Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica : "miracolo di San Giovanni" - centrodestra in orbita. Pd-M5s schiacciati : Chiamiamolo il "miracolo di San Giovanni". Il Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica, talk politico di Nicola Porro su Rete4, conferma come l'effetto della manifestazione di piazza a Roma con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi abbia fatto benissimo a tutti, ma proprio tutti i protagon

Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica - inversione di tendenza per la Lega : dove vola Matteo Salvini : Il calo certificato dal precedente Sondaggio Tecnè è finito. L'inversione di tendenza è radicale: Matteo Salvini e la Lega mettono il turbo. È quanto emerge dall'ultima rilevazione proposta nel corso di Quarta Repubblica, il talk-show del lunedì sera condotto da Nicola Porro su Rete 4. Con la compli