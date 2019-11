Sondaggio Pagnoncelli a DiMartedì | Matteo Renzi smascherato | Per il 42% favorisce

Il Sondaggio di Pagnoncelli : "I cattolici impegnati calano - ma la Lega è il loro partito preferito" : Seppur criticato il rosario di Matteo Salvini ha riscosso grande successo. A mettere nero su bianco il trionfo leghista è Nando Pagnoncelli che dimostra un netto calo dei cattolici impegnati, a oggi rappresentati solo dal 9 per cento della popolazione. Fin qui nulla di nuovo se non fosse che, nell'i

Sondaggio Pagnoncelli per DiMartedì - le tasse affondano il governo Conte. Dati sommati : "Per il 67%..." : Il Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì è un pessimo indizio per Giuseppe Conte. Sulla manovra il premier si gioca buona fetta non tanto della sopravvivenza del suo governo (appesa più al voto regionale in Emilia Romagna di gennaio e alle paturnie di M5s, Pd e Matteo Renzi) quanto del propri

Sondaggio Pagnoncelli - Salvini e Meloni scalano il podio : entrambi aumentano il consenso personale : Non aveva poi tutti i torti Pigi Battista che sul Corriere offriva il ritratto perfetto di Matteo Salvini, l'uomo che ha fatto delle piazze la sua carta vincente. A ripagare il ministro della Lega non ci sono solo le urne, perché anche i sondaggi delineano una situazione chiarissima: il leader della

Sondaggio Pagnoncelli : "La Lega sale al 34 per cento - mentre M5s e Pd calano entrambi al 17 per cento" : "Le elezioni in Umbria non sono un test nazionale, si tratta di una popolazione poco numerosa rispetto all'intera Italia" si prodigava a dire Giuseppe Conte pur di non ammettere la batosta. Eppure per la popolazione quella piccola cittadina "alla stregua di Lecce" (per citare nuovamente il premier)

Sondaggio Pagnoncelli sulle tasse a DiMartedì : gli italiani convinti di pagarne meno - cosa proprio non torna : Il 51% degli italiani è ottimista riguardo alle tasse che dovrà pagare il prossimo anno, tra chi pensa di versarne in egual misura del passato (30%) e chi addirittura di meno (21%). Lo dice il Sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per la trasmissione DiMartedì su La7. Questa settimana il preside

Sondaggio Pagnoncelli - il 64% dice "no" ai 16enni alle urne. Schiaffo a Beppe Grillo sugli over 65 : Mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si affannano a partorire nuove idee riguardanti la riforma costituzionale sull'età per il voto, un Sondaggio di Nando Pagnoncelli dimostra che la maggioranza degli italiani vuole mantenere lo status quo. Enrico Letta ha lanciato la proposta di al

Giuseppe Conte - il Sondaggio di Pagnoncelli : lui leader politico? Cosa pensano gli italiani : Da "testa di legno" a capo di governo, nel giro di un anno e mezzo Giuseppe Conte ha cambiato radicalmente la propria posizione. Peccato che un sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì testimoni come nell'immaginario degli italiani la figura dell'avvocato del popolo sia sempre la stessa: di seco

Giuseppe Conte - il Sondaggio di Pagnoncelli a DiMartedì pietra tombale sulle sue ambizioni dal leader : Da "testa di legno" a capo di governo, nel giro di un anno e mezzo Giuseppe Conte ha cambiato radicalmente la propria posizione. Peccato che un sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì testimoni come nell'immaginario degli italiani la figura dell'avvocato del popolo sia sempre la stessa: di seco

Sondaggio Pagnoncelli a DiMartedì : Salvini - Meloni e Berlusconi insieme in piazza è "qualcosa di vecchio" : Salgono nei sondaggi, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ma quello di Nando Pagnoncelli per DiMartedì lancia un allarme da non sottovalutare a Matteo Salvini. La rivelazione di Tecnè per Quarto potere fotografava "l'effetto San Giovanni", con i partiti del centrodestra uniti in piazza e in cres

Sondaggio di Nando Pagnoncelli : Italia Viva spina nel fianco - per il 63 per cento potrebbe lasciare il governo : Il partito di Matteo Renzi "stenta a decollare". Italia Viva, infatti, secondo un Sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, oscilla tra il 4 e il 5 per cento (4,8 nell'ultimo Sondaggio Ipsos) "e per 3 Italiani su 4 (74 per cento) non riuscirà a raccogliere molti consensi, rimanendo

Sondaggio Pagnoncelli : umiliazione per Di Maio : Il nuovo Sondaggio scodellato da Nando Pagnoncelli per il Corriere non fotografa una situazione rosea per Luigi Di Maio e il M5s. In generale il gradimento per il Conte bis sale. Se al suo insediamento i giudizi negativi (52%) prevalevano di 16 punti su quelli positivi (36%), oggi il divario si è ri

DiMartedì - il Sondaggio di Nando Pagnoncelli : Matteo Renzi in calo - Giorgia Meloni vola : Non si mette bene per Italia Viva di Matteo Renzi. Secondo l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli illustrato in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, il partito dell'ex premier ha perso 0,3 punti percentuali ed è sceso al 4,2 per cento. vola invece Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che

Il Sondaggio di Pagnoncelli : "La manovra economica Pd e M5s piace anche al 44 per cento dei leghisti" : "La legge di Bilancio da sempre rappresenta un banco di prova per il governo nel rapporto con l'opinione pubblica. Dal sondaggio odierno emerge che i provvedimenti annunciati ottengono un consenso elevato, a partire dalla riduzione progressiva del cuneo fiscale dal 2020 (71% di giudizi positivi), co

Sondaggio di Pagnoncelli - il governo vanta poca fiducia da parte degli italiani : i numeri per DiMartedì : Il Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì, su La7, delinea una situazione allo sbando. Gli italiani si dividono sulla fiducia al governo giallo-rosso anche se i più (esattamente il 51 per cento) reputa che lo stile di vita resterà invariato rispetto all'esecutivo precedente. Ma Pd e Cinque Ste