Sinistra | sabato assemblea nazionale Articolo 1 a Roma

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019), 13 nov. (Adnkronos) –16 novembre dalle 10 presso l’Hotel Radisson Blu, in via Turati 171, si svolgerà l’diUno dal titolo, ‘Uno: Al governo per un’Italia più giusta”. I lavori saranno aperti dalla relazione di Roberto Speranza. Interverranno, oltre ai dirigenti nazionali e dei territori, i rappresentanti delle vertenze ex-Ilva e Whirlpool, il portavoce dei Curdi in Italia e la presidente del comitato ‘Lula livre in Italia’. Si legge in una nota. L'1 aCalcioWeb.

SI_sinistra : RT @channeldraw: Sabato grazie ad una super organizzazione del Gruppo Dello Zuccherificio, ARCI Ravenna, Libera Ravenna e Amnesty Ravenna a… - AlexBertozzi : @andi_sx_veg @MassiSilver In Emilia Romagna ci sono le elezioni. Entrambi i politici erano lì in campagna elettoral… - laRoyalBlood_ : Madonna, mi fa ancora male la gamba sinistra da sabato sera che mentre stavo usando il cellulare camminando velocem… -