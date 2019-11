Sindacati | pronti a mobilitarci | a rischio 500 posti

Ilva - Conte : "Pronti al commissariamento"<br>I Sindacati : "Si faccia scudo penale" : Il Premier Giuseppe Conte ha ribadito che l'ex- Ilva non verrà abbandonata al suo destino. Se ArcelorMittal dovesse disimpegnarsi, tradendo definitivamente il piano industriale presentato per vincere la gara, "il primo step sarebbe quello di attribuire la gestione commissariale al Mise". Questa è la promessa che il Premier ha fatto ieri ai sindacati durante l'incontro a Palazzo Chigi, nel corso del quale Conte avrebbe anche chiesto "alle ...

Taranto ribolle. Sindacati pronti a mobilitarsi : "Da Mittal un ricatto nel ricatto" : L’annuncio di Arcelor Mittal di voler rescindere il contratto di acquisto dell’ex Ilva spaventa lavoratori e Sindacati , crea sconcerto tra le imprese dell’indotto, e provoca reazioni contrastanti. Per il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, la fabbrica “uccide cittadini e operai” ed ”è totalmente illegale come dimostra lo stesso management di Arcelor Mittal che senza una immunità ...

Ex Ilva - i Sindacati pronti alla mobilitazione : Preoccupa sindacati il via libera del Senato alla norma del decreto imprese che toglie ad Arcelor Mittal alcune tutele legali sugli impianti ex Ilva