Sicilia : Regione taglia fondi - Museo Mandralisca rischia chiusura : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – Il Museo Mandralisca di Cefalù rischia la chiusura. A lanciare l’allarme, “dopo che il governo regionale ha deciso di tagliare drasticamente i fondi che ogni anno destina al Museo”, è il responsabile del Cobas/Codir per le politiche dei Beni culturali Michele D’Amico. “Si è passati da 117mila euro dello scorso anno ai 72,5mila euro di quest’anno – afferma ...

Agricoltura : da Regione Sicilia 40 mln per reti Consorzi Bonifica : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - La Regione Siciliana ha stanziato 40 milioni di euro per ripristinare le reti idriche di distribuzione dei due Consorzi di Bonifica dell'Isola. Le condotte, realizzate in gran parte negli anni Sessanta e gestite dalle strutture consortili, sono di proprietà della Regio

Regione Siciliana non versa Iva fatture per servizi Trenitalia : Spuntano altri debiti nei confronti di 'partner' pubblici. Dopo quelli con l'Inps, ecco quelli con Trenitalia. La Regione non ha pagato l'Iva per le fatture relative ai corrispettivi spettanti a Trenitalia del contratto decennale 2017-2026 per servizi ferroviari resi negli ultimi sei mesi del 2018. E cosi' l'assessore regionale elle Infrastrutture, Marco Falcone, ha chiesto e ottenuto in giunta una delibera per la predisposizione di un ...

Sicilia : nasce il Comitato amministratori Regione - 235 adesioni : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - nasce oggi, con 235 adesioni, il Comitato amministratori Regione Siciliana (Cars). Un’organizzazione dai contenuti trasversali, con tanto di carta dei valori e prospettive future, senza nessuna appartenenza politica e con l’unico scopo di "fare rete e affrontare insiem

Sicilia : dipendenti Regione in sciopero per 4 giorni - Siad-Cisal ‘pazienza finita’ : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – “La pazienza dei lavatori è terminata: di fronte al silenzio assordante del governo, non abbiamo altra strada che lo sciopero generale di tutti i dipendenti della Regione Siciliana”. Così Angelo Lo Curto e Giuseppe Badagliacca del Siad-Cisal che ha proclamato oggi quattro giorni di sciopero generale di tutti i dipendenti della Regione. Il 22 novembre, 29 novembre, 6 dicembre e 13 dicembre i ...

Reddito di cittadinanza - oltre 1 milione di beneficiari : Sicilia seconda regione : È stata superato il record di un milione di domande di Reddito e Pensione di cittadinanza che hanno ottenuto l’ok e che, quindi, sono riconosciute ad altrettanti nuclei familiari. La Sicilia è la seconda regione per numero di richiedenti. Al top, tra le regioni c’è la Campania. Per la Sicilia si tratta comunque di un andamento inferiore rispetto a quanto era stato pianificato dal governo con un risparmio delle risorse. Per il 2019 ...

Ambiente : accordo Regione-Ministero su qualità aria - 4mln alla Sicilia : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - Quattro milioni di euro per favorire iniziative che possano contrastare l'inquinamento da traffico urbano nelle città di Palermo, Catania, Messina e Siracusa. E' quanto prevede l'accordo di programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria

Ambiente : accordo Regione-Ministero su qualità aria - 4mln alla Sicilia : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) – Quattro milioni di euro per favorire iniziative che possano contrastare l’inquinamento da traffico urbano nelle città di Palermo, Catania, Messina e Siracusa. E’ quanto prevede l’accordo di programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria in Sicilia che sarà sottoscritto lunedì 11 novembre, alle 10, al PalaRegione di Catania, dal governatore ...

Rifiuti : Regione - 'in Sicilia differenziata al 40% - dati Fise sono del 2017' : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - "La raccolta differenziata in Sicilia riferita al primo semestre del 2019, secondo gli ultimi dati del dipartimento Acqua e Rifiuti, si attesta sul 40%. Nel 2017 era, invece, al 22%. In un anno e mezzo, la percentuale è quasi raddoppiata grazie alla squadra messa in cam

Sicilia : Sunia Palermo - '220 mln sbloccati ma da Regione nessuna somma case popolari' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Una distribuzione "insufficiente" e sbagliata dei finanziamenti. Il Sunia Palermo interviene così sulla notizia dei 220 milioni di euro sbloccati dalla Regione per la realizzazione di infrastrutture nell'isola. "Sono state previste sette gare per un centinaio di case po