Sicilia | da Anas 60 mln per risanamento strade e autostrade | pubblicati 12 bandi di gara

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – Sessanta milioni di euro per lavori distrutturale lungo lestatali e le autodellaha pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale i 12di, per un totale di 60 milioni di euro, destinati all’isola. I, uno per ogni centro manutentorio, prevedono un importo di 5 milioni di euro ciascuno, nell’ambito di un investimento complessivo di 380 milioni di euro sull’intero territorio nazionale. Gli appalti, di durata quadriennale, saranno attivati mediante Accordo Quadro chentisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività rispetto alla programmazione della manutenzione delleconsentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza nell’esecuzione.Le offerte digitali dovranno pervenire, esclusivamente in formato elettronico, sul portale Acquisti ...

