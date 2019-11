Sicilia | Cantarella Lega | ‘caro voli? Da politica serve strategia unica’

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – “Sul carosi sta andando avanti in maniera confusa, il rischio è che nessuna delle iniziative in campo raggiunga lo scopo di abbassare realmente il prezzo deida e per la. Lana deve fare uno sforzo di maggiore sintesi senza guardare alla propaganda e al consenso elettorale”. Così Fabio, responsabile enti locali dellain, interviene sulla questione delle tariffe aeree da e per l’isola. “Dopo la gara delle denunce sui costi stratosferici, adesso molti autorerappresentanti istituzionali dell’Isola si stanno cimentando a lanciare diverse soluzioni – continua – Il governo regionale ha dichiarato di voler presentare la richiesta di continuità territoriale mentre il viceministro Giancarlo Cancelleri preferisce puntare sul cosiddetto ‘modello ...