Sicilia | Ars incardina ddl vitalizi e slittano i ‘rifiuti’ | convocata Commissione su voto

Palermo, 13 nov. (Adnkronos)

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – Slitta ancora la discussione all’Ars sul ddl rifiuti e Sala d’Ercoleil ddl sui. Dopo una breve seduta, il presidente Gianfranco Miccichè ha aggiornato l’Aula a martedì 19 novembre, alle 16, “quando – ha sottolineato – per prima cosa tratteremo i”, e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 18.invece, a chiusura dei lavori di oggi, laregolamento per cominciare a discutere della proposta di modifica sulsegreto. La scorsa settimana, dopo il ko sull’articolo 1 del ddl rifiuti, il governatore Musumeci aveva annunciato che il governo non sarebbe andato più in Aula “fino a quando non sarà abrogato ilsegreto”. Sempre martedì, alle 15, si terrà la conferenza capigruppo per decidere l’ordine dei ...

