Serena Mollicone | udienza preliminare rinviata Papà Guglielmo | Più passa il

Serena Mollicone - a 18 anni dall’omicidio di Arce è il momento dell’udienza preliminare : in 5 a rischio processo - tre sono carabinieri : Un piccolo passo verso la verità, a 18 anni dalla morte. Mercoledì è il giorno dell’udienza preliminare per 3 carabinieri e due famigliari di uno di loro, sotto inchiesta per l’omicidio di Serena Mollicone, la studentessa di Arce scomparsa e poi trovata morta in un boschetto. Il giudice dovrà decidere la sorte processuale del maresciallo Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, della moglie Anna Maria, ...