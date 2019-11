Sei Giorni di Enduro 2019 | i risultati della terza giornata di gare a Portimao

Sei Giorni di Enduro - scattata oggi a Portimao la 94ª edizione : Italia terza nel World Trophy : Quarta posizione per la Maglia Azzurra Junior, ecco i risultati ufficiosi del primo giorno di gara Ha preso il via oggi a Portimão, in Portogallo, la 94° edizione della Sei Giorni di Enduro. Un avvio di competizione che ha visto la Maglia Azzurra tra le migliori squadre sia nel FIM World Trophy che nel FIM Junior World Trophy. Inizio positivo anche per il Moto Club Italia World Trophy – In una giornata molto variabile dal punto di vista ...

Bologna - stampatore resta incastrato con una mano in un macchinario : muore dopo Sei giorni : È morto dopo due interventi e sei giorni in ospedale Lorenzo Bernini, lo stampatore di 61 anni della Poligrafici editoriale, vittima di un infortunio sul lavoro nel centro stampa di Bologna la notte di mercoledì 23 ottobre. Bernini era stato soccorso dopo che una mano era rimasta incastrata in un macchinario. Le condizioni, mentre era ricoverato a Modena, si sono aggravate per complicanze cardiache. L’azienda ospedaliera ha segnalato, come ...

Ciclismo – Sei Giorni di Londra - trionfo azzurro : Viviani e Consonni beffano Cavendish : Che spettacolo Viviani e Consonni: agli azzurri la Sei Giorni di Londra Puro spettacolo ieri sera nel velodromo che ha ospitato le gare delle Olimpiadi di Londra 2012. Nella capitale inglese Elia Viviani e Simone Consonni hanno battuto i padroni di casa Mark Cavendish e Owain Doull aggiudicandosi la Sei Giorni di Londra. Negli ultimi giri della Madison finale gli italiani hanno beffato i rivali inglesi, portandosi dunque in classifica a ...

Regionali Umbria - diretta risultati. TeSei 57 - 4% - Bianconi 37 - 5%. Crollo M5S - Salvini : «Il governo ha i giorni contati» : Una sconfitta netta, che assomiglia ad una disfatta. L'Umbria si colora di blu e ha, come nuovo presidente Donatella Tesei. Quando mancano ancora una quindicina di sezioni si è...

Regionali Umbria - diretta risultati. Centrodestra trionfa : TeSei 58% - Bianconi 37. Crollo M5S. Salvini : governo ha giorni contati : Una sconfitta netta, che assomiglia ad una disfatta. L'Umbria si colora di blu e ha, come nuovo presidente Donatella Tesei che trionfa con il 58%, 20 punti avanti a Vincenzo Bianconi...

Ciclismo su pista : Elia Viviani e Simone Consonni trionfano nella Sei Giorni di Londra : Elia Viviani e Simone Consonni scrivono una pagina storica del Ciclismo italiano su pista. I due azzurri hanno trionfato nella Sei Giorni di Londra. Una prima volta per l’Italia, che mai era riuscita ad imporsi in questa competizione. La coppia Viviani/Consonni ha chiuso al primo posto con 498 punti davanti a Cavendish-Doul e Havik-Stroetinga, che hanno concluso rispettivamente al secondo (486 punti) e terzo posto (470). I due azzurri ...

Il mistero della mamma scomparsa da 16 giorni : "Claudia dove Sei? I bimbi piangono" : Claudia Stabile è scomparsa da Campofiorito, Palermo. L'ultima telefonata al marito ("Vado a fare la spesa a Corleone"), il...

Sei Giorni di Enduro – Svelate le squadre dell’Italia per la competizione in Portogallo : Svelate le squadre dell’Italia per la Sei Giorni di Enduro in Portogallo Sale l’attesa per la Sei Giorni di Enduro. L’ultima competizione internazionale a squadre nazionali dell’anno andrà in scena a Portimao (in Portogallo) da lunedì 11 a sabato 16 novembre. L’Italia vi parteciperà da campione in carica nel Junior World Trophy e nel Club Team Award e dopo il positivo terzo posto ottenuto nel World Trophy ...

Fca Pomigliano - a ottobre previsto uno stop di Sei giorni : Sei giorni di fermo collettivo per i lavoratori dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco a causa di una contrazione di mercato, ma anche l'avvio dei lavori nel reparto ex Alfa 147, dove si...

Nata da dieci giorni di cui Sei trascorsi in mare : l’Italia le darà il suo porto sicuro : Dopo giorni in balìa del Mediterraneo e delle decisioni politiche dell’Unione Europea, le 182 persone a bordo della OCEAN VIKING sbarcheranno a Messina, il porto sicuro assegnato dal Viminale. La bambina in foto ha dieci giorni di vita, sei dei quali li ha trascorsi in mare”. Così, su Twitter, Mediterranea Saving Humans, che posta la foto della bimba Nata pochi giorni fa. Il Viminale ha dato dunque il via libera e lo sbarco avverrà ...