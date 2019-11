Seconda puntata di Oltre la Soglia su Canale5 | trama 13 novembre | Di Muro scoprirà il

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Una storia impossibile quella tra Tosca e il PM Di, ma alla quale nessuno dei due sembra disposto a rinunciare. Ladila, in onda stasera 13, continua a seguire le vicende della bella quanto instabile dottoressa interpretata da Gabriella Pession, divisa tra il suo lavoro e la sua complicata vita personale. La donna, infatti, soffre di schizofrenia paranoide. Nei momenti di maggiore stress, ecco apparire sotto forma di allucinazione, Tosca 15, la versione adolescente di se stessa.Nelladi stasera, la protagonista è alle prese con Silvia (Martina Cerroni), che arriva in reparto dopo una crisi rabbiosa a scuola. Per quale motivo una ragazza così amata e studiosa, improvvisamente mostra tanta rabbia? Tosca dovrà indagare anche sulla sua amica Caterina (Beatrice De Mei), che potrebbe non raccontare la verità sulla sua condizione. Il ...

imediciofficial : In attesa della terza stagione, godiamoci la seconda pagina de #IDiariDiLorenzo per rinfrescarci la memoria. (Mag… - Costanzo : Ci vediamo domani, in seconda serata su Canale 5, con una nuova e imperdibile puntata del #MaurizioCostanzoShow! Tr… - mengonimarco : Da oggi è disponibile la seconda puntata del mio podcast. Abbiamo parlato del Riff ma di tanto altro. Avete visto b… -