SCUOLE CHIUSE OGGI | ALLERTA METEO Maltempo | ko Napoli | Messina e Venezia

Maltempo - caos neve in Austria : blackout e SCUOLE chiuse : Intense nevicate si sono registrate nella zona meridionale dell’Austria: si registrano circa 60 cm di accumulo, a Heiligenblut quasi un metro. Migliaia le case senza corrente elettrica nel Tirolo orientale, in Carinzia e in Stiria. Numerose le frane e gli smottamenti. A Heiligenblut e in altri comuni della Moelltal, sono chiuse le scuole e gli asili. Problemi sull’autostrada dei Tauri a causa di auto e tir senza attrezzatura ...

Maltempo : allerta rossa al Sud. SCUOLE CHIUSE e disagi : allerta rossa al Sud per l’ondata di Maltempo che sta interessando l’Italia e in particolare la Calabria ionica, la Sicilia orientale e il Golfo di Taranto. In Puglia l'allerta meteo diramata è arancione, gialla in Campania, Lazio, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna. La perturbazione arrivata dall'Africa ieri aveva già sferzato le regioni meridionali, con piogge, venti ...

Maltempo - acqua alta da record : SCUOLE CHIUSE anche a Venezia e sulle isole della Laguna : Domani, Mercoledì 13 Novembre, le scuole rimarranno chiuse anche a Venezia e sulle isole della Laguna. L’alta marea eccezionale che sta colpendo la città sta provocando danni e disagi. Il Sindaco Luigi Brugnano ha denunciato una situazione insostenibile chiedendo aiuto al Governo e annunciando la richiesta dello stato di calamità. Allerta Meteo, il Maltempo continua: scuole chiuse anche Mercoledì 13 Novembre in molti Comuni – ELENCO ...

Allerta Meteo - il Maltempo continua : SCUOLE CHIUSE anche Mercoledì 13 Novembre in molti Comuni – ELENCO AGGIORNATO LIVE : Allerta Meteo – Il Maltempo che sta colpendo l’Italia per l’azione del Ciclone Mediterraneo, non si esaurirà nelle prossime ore: proseguirà intensamente anche domani, Mercoledì 13 Novembre, come specificato nelle Previsioni Meteo di MeteoWeb. Scuole Chiuse Mercoledì 13 Novembre: Taranto Sava (Taranto) Mesagne (Brindisi) Policoro (Matera) Scanzano Jonico (Matera) Messina Licata (Agrigento) Formia (Latina) Napoli Sorrento ...

Maltempo Campania : SCUOLE CHIUSE anche domani mercoledì 13 Novembre a Pozzuoli : Il sindaco di Pozzuoli (Napoli), Vincenzo Figliolia, ha prorogato la chiusura delle scuole anche a domani. La decisione e’ arrivata al termine della riunione del Comitato operativo comunale che ha fatto proprie le raccomandazioni della Protezione Civile. Nell’ordinanza del sindaco oltre alla chiusura delle scuole e’ prevista, domani, anche la chiusura dei parchi pubblici e del cimitero. Il sindaco rispondendo al disappunto per ...

Puglia : una vittima ad altamura - allerta meteo arancione domani e SCUOLE CHIUSE [ELENCO] : Il ciclone che sta sferzando la nostra penisola ha pesantemente colpito la Puglia sin dalle prime ore della giornata non lasciando un attimo di tregua. Le raffiche impetuose di scirocco hanno...

Napoli - SCUOLE CHIUSE mercoledì : l'annuncio del sindaco de Magistris : Il comitato operativo comunale di Napoli ha deciso la chiusura di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e dei parchi e dei cimiteri anche per la giornata di domani mercoledì 13...

Allerta Meteo Basilicata : niente SCUOLE CHIUSE domani a Matera : A Matera – dove oggi si è abbattuto un nubifragio che ha trasformato i rioni Sassi i torrenti in pieno – domani le scuole riapriranno: lo ha annunciato il sindaco, Raffaello De Ruggieri. Nella nota diffusa dall’ufficio stampa è evidenziato che “il Dipartimento regionale della protezione civile ha diffuso un avviso di criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali valido per la giornata di domani” e che ...

Allerta Meteo Campania : anche domani - mercoledì 13 Novembre - SCUOLE CHIUSE a Napoli : Il Comitato Operativo Comunale di Napoli ha deciso la chiusura di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e dei Parchi e dei Cimiteri anche per la giornata di domani mercoledì 13 Novembre. L’Ordinanza, si legge in una del Comune di Napoli, che a breve verra’ firmata dal Sindaco, consentira’ ai Dirigenti scolastici o ai loro delegati l’ingresso nelle scuole, per la ricognizione degli eventuali danni. L'articolo ...

Allerta Meteo Sicilia : SCUOLE CHIUSE a Messina domani 13 Novembre : Continua l’ondata di maltempo che sta interessando gran parti delle regioni d’Italia. Per la Sicilia la Protezione Civile ha emesso una nuova Allerta Meteo di colore giallo valida fino a domani, mercoledì 13 Novembre. In conseguenza a ciò il Sindaco di Messina ha disposto, per la giornata di domani, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Sono molti altri i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata ...

Allerta Meteo Campania : SCUOLE CHIUSE domani mercoledì 13 novembre in diversi comuni : Ancora Allerta Meteo in Campania. Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani, mercoledì 13 novembre, per Allerta Meteo nei comuni vesuviani di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Cercola, Massa di Somma, Somma Vesuviana, Volla, Pollena Trocchia e Sant’Anastasia. La decisione e’ stata presa in serata dai primi cittadini dei rispettivi comuni sulla base di quanto diramato ...

Maltempo - SCUOLE CHIUSE mercoledì 13 novembre per allerta meteo : l’elenco delle città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, mercoledì 13 novembre, per Maltempo? Dopo i temporali che nelle ultime ore hanno colpito l'Italia, la situazione non migliorerà e già i sindaci di alcuni città hanno deciso di sospendere le lezioni, come a Venezia. A Matera, invece, le scuole saranno regolarmente aperte. L'elenco è in aggiornamento.Continua a leggere

SCUOLE CHIUSE a Napoli martedì e mercoledì. Chi offre di più? Delirio da allerta gialla in corso : Scuole chiuse sì, Scuole chiuse no, Scuole chiuse forse. Come al solito, nel caos amministrativo tipico della nostra bella Italia e in particolare del nostro soleggiato Sud, ognuno fa ciò che gli pare. Perché, si sa, nel caos è più facile arrampicarsi sugli specchi in caso di necessità. Oggi il maltempo, ampiamente annunciato su MeteoWeb, ha colpito gran parte della regioni meridionali, portando in alcune zone, come Policoro e Matera, alluvioni ...

A Napoli di nuovo SCUOLE CHIUSE - protesta contro De Magistris : Bufera a Napoli per il maltempo, ma non quella meteorologica; è la bufera di protesta contro il Comune per la chiusura delle scuole, sbarrate per la terza volta in pochi giorni, martedì 12 a causa di forti raffiche di vento. Brutte previsioni anche per mercoledì 13, e per strada pareri contrastanti: "Non fa niente che restano chiuse due o tre giorni le scuole, non cade il mondo" dice un cittadino. "E' vero che bisogna rispettare la sicurezza ma ...