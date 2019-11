Scontri finale coppa Italia | 13 ordinanze misure cautelari per ultras Lazio

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Roma – La Digos della Questura di Roma sta eseguendo, in queste ore, 13diai danni di altrettanti appartenenti al gruppo deglilaziali ‘Irriducibili’, per gliavvenuti il 15 maggio scorso durante ladi. Tra questi figurano anche i responsabili dell’incendio dell’autovettura della Polizia di Roma Capitale. L'articolo: 13perproviene da RomaDailyNews.

