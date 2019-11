SCLEROSI MULTIPLA | MALATTIA GEORGETTE POLIZZI ' Vivo con la paura che possa tornare'

SCLEROSI MULTIPLA recidivante remittente : l’EMA raccomanda restrizioni sull’uso di un farmaco : Il Comitato per la Sicurezza dei medicinali dell’ EMA (PRAC) ha raccomandato restrizioni all’uso di Lemtrada (alemtuzumab) per il trattamento di pazienti con Sclerosi multipla recidivante remittente. Le raccomandazioni riflettono le conclusioni della revisione condotta dal PRAC sulle segnalazioni riguardanti effetti rari ma gravi, inclusi decessi, dovuti a patologie immuno-mediate (causate dal sistema di difesa dell’organismo che non funziona ...

SCLEROSI MULTIPLA : con bassa perfusione disabilità fisiche più gravi e a prestazioni cognitive peggiori : E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Neural Regeneration Research (NRR) un articolo ( review) intitolato “Relationship between MRI perfusion and clinical severity in multiple Sclerosis” (Relazione tra perfusione RM e gravità clinica nella Sclerosi Multipla). Secondo alcuni ricercatori dell’IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano, sono state dimostrate delle alterazioni della perfusione in diverse zone del cervello in ...

SCLEROSI MULTIPLA : l’angioplastica può migliorare la qualità di vita ma non la disabilità : E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Annals of Vascular Surgery uno studio italiano intitolato “ Percutaneous Venous Angioplasty in Patients with Multiple Sclerosis and Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency: A Randomized Wait List Control Study” (Angioplastica venosa percutanea nei pazienti con Sclerosi Multipla ed insufficienza venosa cronica cerebrospinale: uno studio controllato randomizzato da lista di attesa). Secondo ...

Salute - arriva “Io non sclero” : l’audio serie dei pazienti sulla SCLEROSI multipla : Disponibile da oggi, su www.iononsclero.it, la prima audio-serie ispirata alle storie vere di chi convive con la sclerosi multipla, una malattia neurodegenerativa che colpisce 122 mila persone in Italia. Il progetto è disponibile anche sulle piattaforme di streaming audio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. La serie, composta da 3 episodi e narrata dall’autore e conduttore radiofonico Matteo Caccia, si ispira alle storie ...

SCLEROSI MULTIPLA - nuove tecnologie e social per contrastarla : Nel corso dell’ultimo congresso nazionale del Sin (Società italiana di neurologia) a Bologna, tra i diversi simposi quello organizzato da Novartis sulla Sclerosi multipla, che ha messo in luce l’importanza della diagnosi tempestiva, ma anche dei device e delle nuove tecnologie, oltre al bisogno di trattamenti sicuri ed efficaci per a ritardare la progressione della disabilità. “La Sclerosi multipla é un esempio di quanto una ...

SCLEROSI MULTIPLA : trovate le cellule che ne consentono lo sviluppo : Un’importante scoperta sulla Sclerosi multipla è stata fatta da un gruppo di ricercatori dell’Università di Zurigo, guidato dall’italiano Edoardo Galli.

SCLEROSI MULTIPLA : nuovi passi avanti nella ricerca : Prosegue lo studio “Cambiamenti nell’analisi di espressione della parete della vena giugulare interna e dei livelli di proteine plasmatiche nella Sclerosi multipla” portato avanti da diverse équipe scientifiche dell’Università di Ferrara e sostenuto dalla Fondazione Il Bene Onlus. Il professor Bernardi, alla guida del gruppo di ricercatori, ci informa dei passi in avanti raggiunti dalla ricerca: “Nonostante la causa della Sclerosi multipla ...

SCLEROSI MULTIPLA : la causa “è una disfunzione del sistema immunitario” : È stata pubblicata il 27 settembre su “Science” una ricerca internazionale che raddoppia le nostre conoscenze sulla genetica della Sclerosi multipla (SM): è stata identificata dagli studiosi una mappa genetica dettagliata della Sclerosi multipla e descritta l’implicazione funzionale dei geni nelle cellule del sistema immunitario coinvolte nella SM. A condurre lo studio è l’International Multiple Sclerosis Genetic Consortium (IMSGC) il ...

Ricerca - “La mela di Aism” : in 5000 piazze contro la SCLEROSI multipla : Una mela per la lotta alla sclerosi multipla. Da venerdì 4 ottobre – giornata del Dono Day – a domenica 6, in 5 mila piazze italiane 13 mila volontari dell’Associazione italiana sclerosi multipla distribuiranno oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di mele rosse, verdi e gialle. ‘La mela di Aism’, promossa dall’associazione, ...

SCLEROSI MULTIPLA : presentato all’ospedale San Camillo-Forlanini il progetto ‘Paziente Tutor’ : E’ stato presentato oggi dall’Ospedale San Camillo-Forlanini un innovativo progetto riguardante la Sclerosi Multipla. Si tratta di uno sportello dedicato al sostegno dei pazienti affetti da questa patologia. A dare sostegno e supporto saranno pazienti tutor, vale a dire persone che coniugano una consolidata esperienza di malattia con un percorso di formazione. Una risposta concreta alle necessità delle persone cui è stata ...