Sci alpino | definita la formazione azzurra per lo slalom di Levi | Gulli vince il testa a

Sci alpino - Coppa del Mondo Levi 2019 : le azzurre presenti allo slalom sulle nevi finlandesi. Gulli conquista l’ultimo posto disponibile : Sabato 23 novembre la Coppa del Mondo di sci alpino femminile sarà di scena a Levi (Finlandia) per la disputa del primo slalom stagionale (prima manche prevista alle ore 10.15 e seconda alle 13.15). La Nazionale italiana vuol arrivare al meglio all’appuntamento sulle nevi finlandesi e, come riporta il sito della Fisi, sono state ufficializzate le sei azzurre che saranno al cancelletto di partenza. Si tratta di Irene Curtoni, Martina ...

Sci alpino - la nuova specialità del parallelo una possibile risorsa per l’Italia - a patto di saperla sfruttare : Una delle novità della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 è l’introduzione della coppa di specialità del parallelo. Nella storia, a partire dalla celeberrima gara sulla pista Ronc della Val Gardena del 1975 con la finale tra Gustavo Thoeni e Ingemar Stenmark, si sono disputati 17 paralleli maschili, e 16 femminili. Queste gare alcune volte, per la precisione nel 1997-1998, 2010-2011 e 2011-2012, hanno fatto classifica a sé per la generale ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : i convocati dell’Italia per gli allenamenti verso lo slalom di Levi : Da lunedì 11 a venerdì 15 novembre la Nazionale Italiana di slalom maschile sarà impegnata a Zinal (Svizzera) per una serie di allenamenti in vista della tappa di Coppa del Mondo che andrà in scena a Levi domenica 24 novembre. Nove azzurri scieranno nell’amena località del Canton Vallese per farsi trovare preparati all’appuntamento sulla Black Levi tra i pali stretti. Spiccano le presenze di Manfred Moelgg, Stefano Gross, Alex ...

Sci alpino - gli slalomisti azzurri in raduno a Zimal : si lavora in vista della tappa di CdM a Levi : Ultimo allenamento per gli slalomisti in vista dell’esordio di Cdm a Levi, sono nove i convocati per l’allenamento di Zinal Il direttore tecnico Roberto Lorenzi, d’intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, ha convocato nove slalomisti per una serie di allenamenti a Zinal, la località svizzera che sta ospitando anche le colleghe donne. Da lunedì 11 novembre infatti, il contingente azzurro composto da Stefano Gross, ...

Sci alpino - importante raduno a Zinal per le slalomiste : sette azzurre si giocano i sei posti per Levi : sette slalomiste per sei posti nell’allenamento di Zinal, utile a definire il contingente che parteciperà alla tappa di Levi Sono sette le slalomiste convocate per il raduno che si tiene sulla pista svizzera di Zinal, destinato a definire la formazione che prenderà parte al primo appuntamento con i rapid gates in Coppa del mondo a Levi (Fin) di sabato 23 novembre (prima manche alle ore 10.15, seconda alle 13.15). Si tratta di Irene ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Punto alla Coppa di gigante - a Lake Louise niente discese” : Dopo il quinto posto conquistato nel gigante inaugurale di Soelden, Federica Brignone punta il mirino verso i prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020 che, nel suo caso, riguardano la trasferta nord-americana che prenderà il via a fine novembre. “A Lake Louise disputerò solamente il supergigante mentre non prenderò parte alle discese” annuncia al sito FantaSki.com. Il programma, quindi, è già ben definito ...

Sci alpino - le azzurre si allenano in America. Cinque italiane a Copper Mountain con i velocisti : Cinque azzurre della Nazionale italiana di sci alpino si sono trasferite a partire da oggi in America: Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Francesca Marsaglia e Roberta Melesi si alleneranno a Copper Mountain fino al 25 novembre per preparare al meglio le gare di Killington, in programma a fine mese. Il 30 novembre si disputerà uno slalom gigante, mentre l’1 dicembre sarà la volta di uno slalom speciale: le azzurre in questione ...

Sci alpino - l’Italia verso Levi : attesa per Alex Vinatzer e Lara Della Mea - il nuovo che avanza in slalom : Mancano poco meno di due settimane agli slalom femminile e maschile di Coppa del Mondo di Levi, che quest’anno sono spostate in avanti di una settimana rispetto ai giganti di apertura di Soelden e che sono in calendario sabato 23 e domenica 24 novembre, quasi un mese dopo le gare sul Rettenbach. Sulla pista Black finlandese sono due gli italiani più attesi, entrambi classe 1999 e chiamati a confermare, se non a migliorare, l’ottima scorsa ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : torna la tappa di La Thuile - le parole di Brignone - Marsaglia e Bassino : Quest’anno saranno due, oltre le finali di Cortina, le tappe italiane per la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile: si è inserita infatti anche quella di La Thuile. Entusiaste le sciatrici italiane. Federica Brignone: “Finalmente è tornata la tappa di La Thuile. Forse non ero pronta per le discipline veloci tre anni fa, invece quest’anno ci saranno SuperG e combinata e io in queste discipline ho fatto davvero un salto di ...

Sci alpino - Sofia Goggia coinvolta in un incidente sull’autostrada A4 : illesa : Tanta paura ma nessuna ferita per Sofia Goggia, rimasta coinvolta in un tamponamento a catena sull’autostrada A4 in direzione di Milano. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio all’altezza dell’uscita di Desenzano del Garda. Fortunatamente la campionessa olimpica di discesa è rimasta illesa, così come era uscita illesa lo scorso aprile quando al Sestriere era finita con la sua auto sul tetto di un furgone. L’autostrada è rimasta bloccata a lungo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : i velocisti azzurri si ritroveranno a Copper Mountain. Paris guida la truppa italiana : Dopo l’esordio a Soelden (Austria), la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino sta per entrare nella sua fase interessante. L’antipasto sulle nevi austriache è servito agli appassionati per risvegliarsi dopo la pausa. Per quanto riguarda gli specialisti della velocità, il primo impegno sarà sulle nevi di Lake Louise (Canada) il 30 novembre, con in programma una discesa maschile, a cui seguirà il superG nel giorno successivo. In ...

