Fonte : newscronaca.myblog

(Di giovedì 14 novembre 2019) Willi Weber, exdi Michael(sostituito all’inizio del 2012 da Sabine Kehm), torna ad attaccare laCorinna. Già in passato Weber avevato ladell’ex campione di Formula 1 di impedirgli di vederlo, e in una recente intervista ha rincarato la dose. «Come tutti, so che Michael ha avuto un incidente con conseguenze gravissime, ma vorrei saperne di più. Non so nulla dei suoi eventuali progressi, mi piacerebbe sapere come sta e stringergli la mano o accarezzargli il viso. Corinna, però, me lo impedisce» – ha affermato Willi Weber in un’intervista al Köln Express – «Probabilmente teme che capirò subito cosa sta succedendo ehache io renda pubblica la verità. Comunque, credo fermamente nella sua guarigione, perché so che Michael è un combattente e se c’è anche una sola possibilità, la sfrutterà. Non può ...

pala_tiziano : Michael Schumacher: l'ex manager attacca la moglie - Virgilio Sport - adrianocasotto : @schumacher_jorg @vsyelania41 Hai scoperto l’acqua calda! Un ex giornalista fallito senza arte né parte con quozien… - leggoit : #Schumacher, l'ex manager accusa la moglie: «Non me lo fa vedere, forse ha paura che dica la verità» -