Sanremo Giovani | in giuria Baudo | Bonolis | Chiambretti | Clerici e Conti

I retroscena di Blogo : ItaliaSi - ecco il suo Sanremo giovani : Da sabato 16 novembre alle ore 16:40 in diretta dallo studio 3 di Roma partiranno le selezioni televisive di Sanremo giovani. All'interno di ItaliaSi infatti Marco Liorni presenterà i 20 giovani che si giocheranno dieci posti per accedere alla serata finale di Sanremo giovani che andrà in onda il 19 dicembre in diretta da Sanremo, ovviamente sulla Rete 1.Vediamo insieme come sarà il meccanismo di questi 4 appuntamenti pomeridiani su Rai1. ...

Sanremo Giovani : quattro appuntamenti pomeridiani per selezionare i nuovi protagonisti : quattro appuntamenti pomeridiani, da sabato 16 novembre a sabato 7 dicembre nella trasmissione Italia Sì condotta da Marco Liorni su Rai1 in cui giocarsi il tutto per tutto per poi approdare alla finalissima di Sanremo giovani del 19 dicembre, in prima serata sempre in diretta su Rai1. Inizia così il percorso a tappe per i 20 semifinalisti dell’edizione 2019 del contest di Rai1: ma solo 10 di loro nella serata del 19 dicembre potranno concorrere ...

I semifinalisti di Sanremo Giovani : i nomi dei 20 che superano l’audizione - da Thomas a Shari - Federica Abbate e Leo Gassmann : Erano 65, sono rimasti in 20: ecco i nomi dei semifinalisti di Sanremo Giovani. Dopo la prima selezione delle canzoni ricevute, in linea con il regolamento Rai, è stato stilato l'elenco dei 65 artisti e delle 65 canzoni in lizza per Sanremo Giovani. Dopo l'audizione di Roma che si è tenuta nella giornata di ieri, domenica 3 novembre, i Giovani in gara sono diventati 20. La commissione musicale del Festival di Sanremo 2020, presieduta da ...

Sanremo Giovani 2019 - i 20 semifinalisti : Come già anticipato alcune settimane fa, l'appuntamento con Sanremo Giovani sbarca nel pomeriggio di Rai 1. Da sabato 16 novembre a sabato 7 dicembre 2019, Italia Sì, programma condotto da Marco Liorni, accoglierà i venti talenti semifinalisti che si sfideranno per conquistare un posto sul palco dell'Ariston. Un percorso a tappe, che si concluderà il 19 dicembre prossimo, in prima serata, sempre su Rai 1.Venti i semifinalisti dell'edizione ...

Sanremo Giovani : i 20 semifinalisti : Shari I 20 semifinalisti di Sanremo Giovani sono stati selezionati. Tra loro, Leo Gassman, Shari e Jefeo, noti al pubblico dei talent. Selezionati tra i 65 artisti ammessi alle audizioni live, i candidati prescelti si sfideranno nel corso di quattro appuntamenti pomeridiani (da sabato 16 novembre a sabato 7 dicembre) ospitati dalla trasmissione Italia Sì condotta da Marco Liorni su Rai1. Lì si giocheranno l’approdo alla finalissima di ...

Italia Si - Marco Liorni su Sanremo Giovani : “Forse non lo condurrò” : Marco Liorni in forse per la conduzione di Sanremo Giovani: “Non so se ci sarò anch’io” E’ in forse la conduzione di Marco Liorni della serata finale di Sanremo Giovani, che verrà trasmessa il 19 dicembre su Rai1. La notizia lanciata in rete di recente da alcuni siti, secondo i quali al conduttore di Italia Si sarebbe stata affidata la gestione della serata dedicata alla scelta dei cantanti in gara tra le Nuove Proposte a ...

Marko fra i 65 finalisti della prossima edizione di Sanremo Giovani con il brano “Vivrò per te” : Marko (Annibale Marchesini), nato a Roma, laureato al Conservatorio di Santa Cecilia si esibisce come cantante solista in repertori lirici, pop e musical in importanti teatri sull’intero territorio nazionale, come il Teatro Eliseo, il Teatro la Fenice, il Teatro Parioli, l’Auditorium Parco della Musica. Tra il 2016 ed il 2017 si esibisce più volte sui maggiori canali Rai, in trasmissioni come “Sabato In”, cimentandosi in diversi ...

Camille Cabaltera tra i finalisti di Sanremo Giovani : Camille Cabaltera con il brano “Amore corrisposto” è tra i 65 artisti che hanno superato la prima selezione di Sanremo Giovani. Il 3 novembre, la stella di XFactor Italia 11 sarà impegnata per l’audizione dal vivo che si terrà presso il Teatro delle Vittorie di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De ...

Sanremo Giovani - colpo di scena : tre brani esclusi dalla selezione perché non sono inediti : Un vero e proprio colpo di scena per il secondo anno consecutivo a Sanremo Giovani con tre brani esclusi perché già editi. Se lo scorso anno sotto la lente di ingrandimento sono finiti Laura Ciriaco di “The Voice Of Italy” (poi eliminata per presunto plagio) e di “Amici” (assolto perché “i tecnici non avrebbero individuato l’avvenuta diffusione del brano”), stavolta gli artisti esclusi sono ben tre. Il 22 ottobre sono stati ...

Sanremo Giovani 2020 : anche quest’anno - se sei donna - allora non ci sei : Ormai un po' più di venti anni fa abbiamo avuto modo di incontrare la musica di Piotta. Era maggio, giugno del 1999, ricordate, e tutti, ma proprio tutti tutti parlavano dei superfaconi. Ci fecero addirittura uno speciale su Rai 1, non esattamente il pubblico di riferminento di Piotta, allora ancora Er Piotta, né tantomeno del rap, ancora lì dall'essere sdoganato anni dopo da artisti quali Mondo Marcio, prima, e Fabri Fibra, poi, che portarono ...

Sanremo Giovani - ondata di talent show alle selezioni. Ma Amadeus e la Commissione strizzano l’occhio all’indie e a cantautori : Sono stati ufficializzati i sessantacinque artisti, prescelti da una rosa di 850 nomi pervenuti alla Rai, che entrano in corsa per ottenere un posto a Sanremo Giovani. Inizialmente dovevano essere sessanta i cantanti prescelti, ma la Commissione Musicale presieduta da Amadeus ha preferito dare ad altri cinque una opportunità in più. A leggere velocemente i nomi c’è, ovviamente, una fetta abbastanza larga rappresentata dai talent show. E ci ...

I 65 di Sanremo Giovani da Thomas e Federica Abbate a Leo Gassmann e Shari : Erano 60, sono diventati 65 i selezionati per Sanremo Giovani. Volti già noti ed emergenti completi tra i nomi dei 65 Giovani che si contenderanno l'accesso al Festival di Sanremo 2020. 5 saranno scelti tra questi, altri 2 tra i finalisti di Area Sanremo, l'ultimo è il vincitore di Sanremo Young. A fronte dei 60 previsti dal regolamento, la commissione giudicatrice ha ritenuto idoneo un numero di selezionati pari a 65, permettendo così ad ...