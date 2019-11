San Marco rischia moltissimo | molto peggio del rogo di Notre Dame

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Venezia è sotto l’acqua che la scorsa notte ha sfiorato i due metri. Era il novembre del 1966, famigerato anno di alluvioni, l’ultima volta che l’acqua era salita ben oltre la soglia. Si resta dolorosamente attoniti di fronte alla nostra impotenza nei confronti di fenomeni naturali sempre più smisurati. Un altro monumento dell’umanità è colpito in queste ore in una maniera gravissima e incommensurabile. In ognuno di noi,probabilmente, si è creata la connessione con le drammatiche immagini dell’aprile scorso, in cui si vedeva bruciare irreparabilmente il tetto della cattedrale di Parigi:. Per fortuna a bruciare in quella occasione è stata soltanto la parte strutturale esterna. Nulla della decorazione interna ha subito irreparabili danni. La nostra Saninvece. Perché a ...

