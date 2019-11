Salviamo Venezia ma il Mose e le grandi opere hanno fallito

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 13 novembre 2019) L’aumento degli eventi estremi in Italia, 500 negli ultimi 9 anni, va di pari passo con i rischi causati dal cambiamento climatico. Quello che è accaduto la notte del 12 novembre purtroppo è la dimostrazione preoccupante di come, nonostante i chiari segnali che la natura ci manda, la politica non sia preparata, alcuni continuano a negare, ad affrontare questa emergenza epocale. Due città patrimonio culturale del nostro paese e del mondo,e Matera, sono state gravemente colpite dalla violenza dell’acqua alta e della pioggia con danni rilevanti non solo economici.Anel 2003 Silvio Berlusconi fece l’inaugurazione di quella che doveva essere la grande opera idraulica che avrebbe dovuto salvare la città dei Dogi dall’acqua alta, ma in realtà i lavori iniziarono nel 2006.Si decise di risolvere il problema ...

