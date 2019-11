Rosy Abate – Le Origini del male | la sorpresa di Taodue è un prequel “teen mafia”

Rosy Abate : arriva il prequel che racconterà la gioventù della Regina di Palermo : Rosy Abate avrà un terzo capitolo, ma in realtà si tratterà di un prequel. La saga della Regina di Palermo questa volta racconterà il passato di Rosy e il personaggio non sarà più interpretato da Giulia Michelini. I casting per dare un volto alla protagonista sono già aperti. Al via i casting per la nuova serie La storia di Rosy Abate ha appassionato milioni di fan che fino all'ultimo hanno sperato in una terza stagione con Giulia Michelini. La ...

Rosy Abate - Taodue annuncia il prequel : "Sarà la prima serie teen mafia" : Rosy Abate tornerà in tv, ma la sua storia, questa volta, guarderà al passato e non al futuro. Dopo il video che, sabato scorso, ha entusiasmato i fan, convinti che fosse un modo per confermare la terza stagione della popolare serie tv, e la smentita delle ore scorse, la Taodue ora fa chiarezza.Nessun Rosy Abate 3 nel futuro della casa di produzione, che così sembra voler lasciare in quel lieto fine della seconda stagione una Rosy (Giulia ...

"Rosy Abate avrà un prequel". Ecco quando andrà in onda : Dopo il successo di Rosy Abate, che è stata la serie più vista su Canale5 nelle ultime stagioni, la Taodue sta lavorando a un prequel intitolato “Rosy Abate- Le origini del male”. Lo annuncia Pietro Valsecchi, ad della Taodue, che precisa: “Stiamo iniziando i provini. Si tratta di una serie di 24 episodi da 50 minuti, i cui primi 8 andranno in produzione a maggio. Si tratta della prima serie teen mafia”.Per ...

Rosy Abate avrà una terza stagione? Taodue smentisce il video pubblicato nei giorni scorsi : Rosy Abate terza stagione smentita da un post social di Taodue Update 11 novembre: Taodue smentisce tutto. Con un post social comunica che il video “non è riferito a una terza stagione di Rosy Abate” ma è girato “mesi fa è stato pensato per incuriosirvi sulle nuove produzioni”. Un errore di valutazione? trattative non concluse e quindi passo più lungo della gamba? sottovalutazione dei social? presa in giro? tutte le ...

Rosy Abate 3 ci sarà : Vittorio Magazzù e Giulia Michelini La terza stagione di Rosy Abate – La Serie si farà. Le ipotesi di riconferma, che già avevano fatto capolino in concomitanza con il finale della seconda, sono diventate certezza: Taodue ha infatti rilasciato sui social un video girato nella stanza del proprio reparto creativo, dal quale si evince che la regina di Palermo tornerà presto. Rosy Abate 3 ci sarà Nel video, accompagnato da hashtag fuorvianti ...

