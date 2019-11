Rossella Brescia | il matrimonio con Cenci e la storia con Luciano Cannito

Luciano Cannito : "Io e Rossella Brescia per la prima volta insieme in tv - Barbara d'Urso c'ha provato 147 volte..." : "Per la prima volta io e Rossella Brescia saremo sullo stesso palco, dopo 15 anni che viviamo insieme. La d'Urso ci ha provato 147 volte, non ci è mai riuscita". Lo ha detto Luciano Cannito presentando la sua ospitata in coppia con la compagna Rossella Brescia in Prodigi, la serata benefica in onda su Rai1 mercoledì 13 novembre e realizzata in collaborazione con Unicef ed EndemolShine Italy.I due coreografi, infatti, saranno nella giuria del ...