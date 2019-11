Roma Romanina | incidente in via Eugenio Florian morta una donna

Frontale tra due auto alla Romanina : 47enne deceduta - figlia in gravi condizioni : Roma – Incidente mortale tra due auto, questa mattina alle 7.20 in Via Eugenio Florian, incrocio con via del Ponte delle Settemiglia, in zona Romanina. Nello scontro Frontale tra due veicoli, una donna di 47 anni e’ deceduta e la figlia 14enne che era a bordo con lei si trova in codice rosso al Sandro Pertini. Sul posto per i rilievi il gruppo Tuscolano della polizia locale. L'articolo Frontale tra due auto alla Romanina: 47enne ...