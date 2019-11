Roma | Meloni | ‘pronti a confronto per poteri speciali | Raggi poco disponibile’

Abascal a Madrid - Meloni a Roma I motivi del successo di Vox e FdI : La parabola ascendente di Vox, la formazione di destra nazionalista e sovranista di Santi Abascal, ha moltissime analogie con il partito della Meloni in Italia, di cui non a caso è alleato in Europa. Vox, secondo tutti, infatti, è il vero vincitore delle ultime elezioni spagnole, avendo... Segui su affaritaliani.it

Sondaggio Tecnè : Giorgia Meloni la più apprezzata per il ruolo di sindaco di Roma : Giorgia Meloni sta godendo di grandi popolarità negli ultimi mesi: a conferma di questo arriva il Sondaggio politico realizzato da Tecnè per conto dell'agenzia stampa Dire, che ritrae le preferenze dei Romani in merito al prossimo primo cittadino della Capitale. Anche qui, come in altri sondaggi, il centrodestra è in vantaggio, e Meloni risulta il candidato più gradito per il ruolo di sindaco. Molto forte resta comunque l'astensione dei ...

Giorgia Meloni - il sondaggio : FdI al 20% a Roma - lei il candidato preferito dai cittadini della Capitale : A Roma si voterà per il sindaco nel 2021. E per certo i Romani non vogliono un bis della sindachessa grillina Virginia Raggi, bocciata da otto cittadini su dieci. Dati impietosi, messi nero su bianco da un sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire. Per quel che concerne le intenzioni di voto,

Salvini - Meloni e Berlusconi inarrestabili : i dati sull'Emilia-Romagna di Mg Research li danno per vincitori : Emilia-Romagna sempre meno scarlatta. Parola di Roberto Baldassari, direttore generale di MG Research, che per Affaritaliani.it traccia i possibili risultati delle prossime Regionali. Ad oggi la Lega risulta essere il primo partito nella roccaforte di sinistra con una percentuale - conferma lo studi

Giulia Bongiorno sindaco di Roma? Patto Salvini-Meloni - lei smentisce ma anche Travaglio conferma : La voce circola da tempo, puntualmente smentita dalla diretta interessata. In più occasioni, Giulia Bongiorno ha detto che no, lei non farà il sindaco di Roma. "Io so le cose che so fare e le cose che non so fare - disse la senatrice leghista a Radio 24 lo scorso aprile -. Sicuramente non sono in gr

Sindaco di Roma - parte la gara Salvini-Meloni. E si pensa alle primarie : Dopo l'Umbria, si apre la questione Romana. E per ora, tra lo sprofondo della crisi grillina e il Pd che brancola ancora nel buio quanto a proposte e idee di candidati per il Campidoglio, la...

Giorgia Meloni : "Se vinciamo in Emilia Romagna le elezioni sono inevitabili" : Per Giorgia Meloni la soluzione è una sola: bisogna tornare al voto. Se i partiti di governo, dice la leader di Fratelli d'Italia in una intervista al Corriere della Sera, "se nella regione rossa per eccellenza (l'Emilia Romagna, ndr), dove nemmeno possono invocare gli alibi della caduta della giunt

Elezioni Umbria - Salvini guarda già a Roma : “Governo non rappresenta il popolo - ora il voto”. Meloni : “Fossi Conte mi dimetterei” : Hanno votato poco più di 450mila persone, ma per il centrodestra le Elezioni in Umbria sono già un’opportunità per l’assalto al governo. Così era stato in campagna elettorale, così accade anche il giorno dopo le urne che d’altronde hanno consegnato alla Lega e alla sua candidata Donatella Tesei una vittoria schiacciante, con uno scarto di 20 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto dall’alleanza M5s-Pd. ...

Stasera Italia - Giorgia Meloni : "Ragazzo ucciso a Roma - sembra che lo Stato non abbia più il controllo" : Giorgia Meloni interviene sull'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ammazzato a Roma da due rapinatori nel tentativo di difendere la sua fidanzata, in diretta da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4. "Non si può morire così a 25 anni. Non voglio fare polemica ma è vero che in Italia l'impre

Centrodestra a Roma - Salvini : «Siamo il popolo contro le élite». Meloni lascia la piazza per prima : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

