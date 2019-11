Roma Capitale | Cinecittà e Istituto Luce insieme per la valorizzazione del polo

Maltempo - allerta a Roma : Capitale in tilt tra allagamenti - traffico e metro bloccata : Alla prima vera giornata di pioggia autunnale che da questa mattina cade ininterrottamente sulla città, Roma si ritrova nel caos, tra strade allagate e tombini ostruiti che stanno causando lunghi ingorghi automobilistici e disservizi su tutta la rete del trasporto pubblico. Al momento sono segnalate lunghe code sulla Tangenziale Est, nel tratto tra viale Castrense e lo svincolo per l’A24, per la chiusura di un tunnel dovuta ad un ...

Terremoto a Roma - parla l'esperto : "La natura fa il suo corso - perché ora la capitale rischia" : Dopo la scossa dell'altro giorno, Roma si interroga: il pericolo sismico è elevato? Delle risposte arrivano da Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), intervistato da Il Messaggero. Quando gli ricordano come a Roma negli ultimi anni si sono sentite più

Una 'stretta di mano' per trasformare Roma in una capitale ciclabile : Roma come Amsterdam o Copenaghen. Spostarsi in sicurezza da un monumento ad un altro o, perlomeno, avere a disposizione delle intere aree in cui l'attenzione auna mobilità più smart sia considerata una priorità. Un sogno? Può darsi, ma realizzabile. È questo l'impegno di Roma capitale con il progetto Handshake, un'occasione per lanciare un'ambiziosa politica di mobilità ciclabile, integrando gli interventi infrastrutturali con quelli regolatori, ...

La Capitale punta sul Made in Roma online : Promuovere online l’eccellenza del tessuto produttivo capitolino e stabilire parametri di qualità per un nuovo marchio identificativo del “Made in

Zevi : Roma è Capitale dell’insicurezza : Roma – “Quello contro la ‘Pecora elettrica’ è un atto vile, vergognoso e vigliacco. Roma è invasa da un’ondata di odio, violenza e intolleranza contro cui è necessaria la mobilitazione di tutte le forze democratiche e della società civile. La città più bella del mondo è diventata la Capitale dell’insicurezza! E questo anche grazie alla politica dei soli annunci fatta da chi era al Viminale fino a poche settimane fa, vantandosi di ...

Giorgia Meloni - il sondaggio : FdI al 20% a Roma - lei il candidato preferito dai cittadini della Capitale : A Roma si voterà per il sindaco nel 2021. E per certo i Romani non vogliono un bis della sindachessa grillina Virginia Raggi, bocciata da otto cittadini su dieci. Dati impietosi, messi nero su bianco da un sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire. Per quel che concerne le intenzioni di voto,

Roma Capitale - ieri presidio assistenti sociali esternalizzati. Cgil Cisl Uil : riconoscere esperienza acquisita da lavoratori : selezione va modificata : Roma – Si è tenuto ieri, 4 novembre 2019, sotto la sede del Dipartimento Politiche sociali Sussidiarietà e Salute, il presidio degli assistenti sociali che da anni, attraverso l’esternalizzazione, hanno lavorato e lavorano presso i Servizi sociali dei Municipi e del Dipartimento. Il 15 ottobre, Roma Capitale ha pubblicato una selezione per soli titoli per 117 assistenti sociali, totalmente priva di criteri di valorizzazione della ...

Giuseppe Pignatone : "Mafia capitale? Nessun azzardo - a Roma clan e corruzione minano la democrazia" : A circa due settimane dalla sentenza della Corte di Cassazione sul processo Mondo di Mezzo, Giuseppe Pignatone - già procuratore capo di Roma - interviene sulla questione su La Stampa. Lo fa per sottolineare che, nonostante l’esito del procedimento di Mafia Capitale, Roma non è immune da criminalità organizzata e corruzione, al contrario, la città è condizionata da questi fenomeni:“Roma non ...

LIVE Dinamo Sassari-Virtus Roma basket 108-72 - Serie A in DIRETTA : i padroni di casa travolgono la squadra della capitale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per avere tutte le notizie sulla pallacanestro italiana, europea e statunitense. Finisce così. Partita durata appena un quarto e mezzo. La Dinamo Sassari travolge la Virtus Roma per 108-72, tirando con un irreale 15/31 dall’arco. 108-72 Baldasso con un canestro da due. 108-70 Ancora Magro. +38 Sassari. 106-70 ...

Previsioni Meteo Roma - brusco ritorno del maltempo sulla Capitale : piogge - temporali e nubifragi : Previsioni Meteo Roma – Il cambiamento del tempo anche sulla Capitale e già cominciato. Per quanto permangano condizioni di stabilità su centro urbano, già stamani sono arrivate nubi irregolari e, sulla fascia costiera laziale, sono presenti già locali rovesci anche intensi in mare largo, quindi movimenti instabili poco lontani dal centro urbano. Ma la pressione continuerà a calare nel corso delle prossime ore e giorni con azione ...

Forza Italia : domani delegazione dal Prefetto di Roma per tema Sicurezza nella Capitale : Roma – domani una delegazione di Forza Italia sarà ricevuta dal Prefetto di Roma Gerarda Pantalone per il tema Sicurezza a Roma. Porteremo all’attenzione della massima Autorità di Sicurezza pubblica le preoccupazioni dei cittadini Romani alimentate da una lunga serie di episodi di criminalità violenta che hanno turbato l’opinione pubblica. Afferma il coordinatore Romano di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo in Assemblea Capitolina ...

Bando Roma Capitale per 117 assistenti sociali a tempo determinato : domande entro novembre : Il dipartimento organizzazione e risorse umane del comune di Roma ha indetto una procedura di selezione pubblica al fine di attuare una graduatoria cui attingere per assumere 117 assistenti sociali da inquadrare con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per un decorso di dodici mesi. Bando e requisiti per assistenti sociali Per partecipare a tale procedimento selettivo viene richiesto come titolo di istruzione il diploma ...