Risultati NBA – Sorridono i Lakers di LeBron James | questa volta Gallinari non basta

(Di mercoledì 13 novembre 2019)nonagli Oklahoma City Thunders, vittoria per i Los Angelesdi: idelle partite NBA della notte italiana Una notte ricca di sfide NBA. Si parte subito con la vittoria degli Indiana Pacers sugli Oklahoma City Thunder per 111-85. I padroni di casa sono stati trascinati da Warren e Brogdon, a referto rispettivamente con 23 e 20 punti, mentre ai Thunder non èto un buon, miglior realizzatore della squadra con 14 punti. Vittoria di un soffio per i Philadelphia 76ers, che hanno mandato al tappeto i Cleveland Cavaliers per 98-97, trascinati da un ottimo Embiid, a referto con 27 punti e 16 rimbalzi. Niente da fare invece per i Detroit Pistons, che hanno ceduto ai Miami Heat per 117-108. Ai Pistons non sonoti i 22 punti di un ottimo Kennard, mentre per i padroni di casa è stato Nunn, con 20 punti, il miglior ...

