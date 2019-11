Rifiuti | il paradosso di Napoli e Roma | meglio vivere in città che nelle periferie con

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) I dati che ormai, nonostante tutto, cominciano ad essere prodotti e resi pubblici dai registri tumori, mostranometropolitane diun “” epidemiologico che nessuno vuole vedere: ci si ammala e si muore di più dove ci sono più spazi verdi, aree demaniali o spazi privati ma abbandonati, che possono essere “rimpinzati” di monnezza varia e spesso tossica, da abbandonare perché prodotta in regime di evasione fiscale. Si parla invece soltanto di correlazione con la “deprivazione economica”. Sia a(è possibile ricavare i dati dal sito OpenSalute Lazio) che ai quartieri abitati dai cittadini meno abbienti ma anche più giovani di questemetropolitane, risultano i più colpiti dall’inquinamento, con incidenza e mortalità per cancro elevate, ben maggiori dei quartieri del centro storico, eppure sono anche i quartieri a maggiore disponibilità di ...

