Rifiuti : crisi Bellolampo - ok Regione a prestito da 7 mln : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – Il governo Musumeci ha approvato la norma che stanzia sette milioni di euro per superare la crisi di Bellolampo. La giunta regionale ha condiviso la proposta dell’assessore all’Energia Alberto Pierobon di erogare un importo a titolo di anticipazione per l’asportazione del percolato. Il disegno di legge passerà adesso al vaglio dell’Ars prima del via libera finale. Al contempo, il ...